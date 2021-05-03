Kırmızı şeytanlar ada’yı karıştırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın taraftarları, dünkü Liverpool maçı öncesi "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılmak istedikleri gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesiniprotesto etti. Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan yüzlerce taraftar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparmasını istedi. Karşılaşma başka bir güne ertelenirken,stadı basan taraftarlaryeşil sahada tepkilerini gösterdi. İki hafta önce İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, ortak bir açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuş, sonrasında gelen tepkiler nedeniyle geriadım atmak zorunda kalmışlardı.