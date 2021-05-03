Konya patladı

Süper Lig'de korkulu rüya görmek istemeyen İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi ve 6 maç sonra üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını da 45'e çıkaran Konyaspor, böyleceMaçın ilk golü 30. dakikada Karagümrük adınagelse deskoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıya fırtına gibi giren ev sahibiile öne geçti.üç dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. 85'teile devam eden gol yağmurunda perdeyi 90+3'tekapattı ve mücadele Konyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.