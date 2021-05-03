Konya patladı

Sahasında geriye düştüğü maçta ikinci yarıda attığı gollerle Karagümrük’ü deviren yeşil-beyazlılar, puanını 45’e yükselterek rahat bir nefes aldı
Süper Lig'de korkulu rüya görmek istemeyen İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi ve 6 maç sonra üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını da 45'e çıkaran Konyaspor, böylece düşmehattından da uzaklaştı. Maçın ilk golü 30. dakikada Karagümrük adına Lens'ten gelse de 3 dakika sonraAhmet Çalık skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıya fırtına gibi giren ev sahibi 61'de Abdulkerim ile öne geçti. Zymer Bytyqi, üç dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. 85'te Cikalleshi ile devam eden gol yağmurunda perdeyi 90+3'te Shengelia kapattı ve mücadele Konyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.