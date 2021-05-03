Larin tavan yaptı

Resmı maçlarda kaydettiği 23 gol ve 4 asistle harikalar yaratan Kanadalı golcü, hem kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi hem de adını Avrupa piyasasına duyurdu. Devre arası Premier Lig'den iki ayrı teklif alan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro bonservis önerisi Beşiktaş yönetimi tarafından reddedilmişti. Siyah-beyazlılar, oyuncusuna karşılık daha önce istediği 15 milyon Euro'yu yukarı çekti. Yönetim, İngiltere'de West Ham United ile Everton'ın yanı sıra Fransız ve İtalyan kulüplerinin de radarındaki Larin'in yeni bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.