Makedonya’da ‘Elmas’savaşı

Eljif Elmas’a benzetilen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu için bordo-mavililer, kulübü Strumica ve ailesi ile temasa geçti. Beşiktaş ise genç yetenek için 400 bin Euro önerdi
Trabzonspor, son dönemde Avrupa'da adından söz ettiren Makedon futbolunun genç yeteneği Besar Gudjufi'nin peşinde… Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'a benzetilen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, BelasicaStrumica forması ile 12maçta 2 gol ve 3 asistlik birperformans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti.
1 YIL FUTBOL OYNAMAYABİLİR
Genç yetenek ile Beşiktaş ve Dinamo Zagreb de ilgileniyor. Beşiktaş'ın Gudjufi için kulübüne 400 bin Euro'luk teklif yaptığı da belirtildi. Gudjufiyaşından dolayı FIFAkurallarına göre transferyapamayacağı için Trabzonspor prosedürleri izliyor. Bordo-mavili yetkililer, Makedonya'yagiderek öncelikleoyuncunun kulübü ve ailesi ilegörüştü. Bu transferin yetiştirme bedeli dahil 500 bin Euro'ya bitebileceği ancak Makedon oyuncunun 1 yıl oynamama durumunun da söz konusu olduğu da belirtildi.