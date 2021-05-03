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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Makedonya’da ‘Elmas’savaşı

YUNUS EMRE SEL
Makedonya’da ‘Elmas’savaşı

Eljif Elmas’a benzetilen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu için bordo-mavililer, kulübü Strumica ve ailesi ile temasa geçti. ise genç yetenek için 400 bin Euro önerdi

Trabzonspor, son dönemde Avrupa'da adından söz ettiren Makedon futbolunun genç yeteneği Besar Gudjufi'nin peşinde… Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'a benzetilen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti.

1 YIL FUTBOL OYNAMAYABİLİR
Genç yetenek ile Beşiktaş ve Dinamo Zagreb de ilgileniyor. Beşiktaş'ın Gudjufi için kulübüne 400 bin Euro'luk teklif yaptığı da belirtildi. Gudjufi yaşından dolayı FIFA kurallarına göre transfer yapamayacağı için Trabzonspor prosedürleri izliyor. Bordo-mavili yetkililer, Makedonya'ya giderek öncelikle oyuncunun kulübü ve ailesi ile görüştü. Bu transferin yetiştirme bedeli dahil 500 bin Euro'ya bitebileceği ancak Makedon oyuncunun 1 yıl oynamama durumunun da söz konusu olduğu da belirtildi.

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Makedonya’da ‘Elmas’savaşı
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