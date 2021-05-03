Makedonya’da ‘Elmas’savaşı

Trabzonspor, son dönemde Avrupa'da adından söz ettiren Makedon futbolunun genç yeteneği Besar Gudjufi'nin peşinde… Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'a benzetilen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu,tüm dikkatleri üstüne çekti.Genç yetenek ile Beşiktaş ve Dinamo Zagreb de ilgileniyor. Beşiktaş'ın Gudjufi için kulübüne 400 bin Euro'luk teklif yaptığı da belirtildi.Trabzonspor prosedürleri izliyor. Bordo-mavili yetkililer,Bu transferin yetiştirme bedeli dahilbitebileceği ancak Makedon oyuncunun 1 yıl oynamama durumunun da söz konusu olduğu da belirtildi.