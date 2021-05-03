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Giriş Tarihi: 3.5.2021 16:23 Son Güncelleme: 3.5.2021 17:04

korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

DHA
Salih Uçan korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

'in 39. haftasında Avrupa kupaları hedefindeki , ligde kalma mücadelesi veren 'ya konuk oldu. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Alanyaspor'un yıldızı sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 6. dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yerde kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da Salih Uçan'ın sedyeyle oyundan çıkmasının ardından 4. hakem Emre Kargın'a 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Alanyaspor karşısında farka gidiyor!

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Salih Uçan korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
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