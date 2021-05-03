Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler sezon başında Kemal Ademi, Samatta, Cisse ve Thiam gibi isimleri kadrosuna katmıştı fakat istenilen performans alınamadı. Lazio'ya transfer olduktan sonra corona virüse yakalanan sezon başı kampını kaçıran Muriqi için Fenerbahçe iddiası geldi! Vedat Muriqi'den Emre Belözoğlu'nda telefon geldiği de iddialar arasında. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı lacivertlilerin kasasına 18.50 milyon Euro girmişti. Vedat, bu sezon Immobile ve Joaquin Correa'nın gerisinde kaldı ve skora çok fazla katkı veremedi. Lazio formasıyla 22 lig maçında bir gol atabilen Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmek istediği ve Emre Belözoğlu'na telefon açtığı ifade ediliyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

SON DAKİKA: VEDAT MURİQİ'DEN EMRE BELÖZOĞLU'NDA TRANSFER TELEFONU! GERİ DÖNECEK Mİ?