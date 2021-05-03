Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...
Giriş Tarihi: 3.5.2021 09:32 Son Güncelleme: 3.5.2021 09:44

: 'Evim Fenerbahçe' demişti... geri mi dönüyor? 'na telefon...

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

Fenerbahçe'den haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler sezon başında Kemal Ademi, Samatta, Cisse ve Thiam gibi isimleri kadrosuna katmıştı fakat istenilen performans alınamadı. Lazio'ya transfer olduktan sonra corona virüse yakalanan sezon başı kampını kaçıran Muriqi için Fenerbahçe iddiası geldi! 'den 'nda telefon geldiği de iddialar arasında. İşte son dakika ...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan için sarı lacivertlilerin kasasına 18.50 milyon Euro girmişti. Vedat, bu sezon Immobile ve Joaquin Correa'nın gerisinde kaldı ve skora çok fazla katkı veremedi. Lazio formasıyla 22 lig maçında bir gol atabilen Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmek istediği ve 'na telefon açtığı ifade ediliyor. ...

SON DAKİKA: VEDAT MURİQİ'DEN EMRE BELÖZOĞLU'NDA TRANSFER TELEFONU! GERİ DÖNECEK Mİ?

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sportif direktör ve teknik sorumlu 'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

'FENERBAHÇE'YE DÖNMEYE HAZIRIM...'

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

'nun da Vedat Muriç'e çok olumlu yaklaştığı ve konuyu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Ancak Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

VEDAT MURİQİ KİRALIK OLARAK DÖNEBİLİR! CENK TOSUN TAKTİĞİ...

Takvim'in haberine göre UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe'nin, Vedat'ın yıllık ücretini vermeyi kabul edeceği, makul bir kiralama fiyatı ile Lazio'nun kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiraladığı gibi Fenerbahçe de 'yi transfer edebilir. Burada Vedat Muriqi'nin senelik ücretini Fenerbahçe karşılayacak, Lazio da düşük bir kiralama ücreti isteyebilir.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

Kosovalı golcü , bu sezon Serie A'da 22 maçta forma giydi. 1 gol atabilen Vedat, bir de sarı kart gördü. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 181 dakika forma giyen Vedat Muriqi skora katkı veremedi.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

, Lazio formasıyla İtalya Kupası'nda 2 maçta 1 gol attı. Bİr de asist yapan Vedat Muriqi İtalya Kupası'nda da 180 dakika forma giydi.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Zenit, Brügge ve Dortmund maçlarında forma giymişti.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

Mehmet Emin Uluç: Mesele Burak Yılmaz, Benteke, Muriqi değil mesele Fenerbahçe'nin aradığı golcüyü bulamaması. Fenerbahçe'de gol yükünü orta saha oyuncuları çekiyor. Golcü özlemi devam ediyor.

Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ERZURUMSPOR MAÇINDAKİ MUHTEMEL 11'İ:

Harun, Ozan, Serdar ,Szalaı, Caner, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Enner Valencia.

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Son dakika: 'Evim Fenerbahçe' demişti... Vedat Muriqi geri mi dönüyor? Emre Belözoğlu'na telefon...
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