Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa..."
Giriş Tarihi: 3.5.2021 07:01 Son Güncelleme: 3.5.2021 07:03

: - maçı sonrası olay sözler! "'ın yerine şampiyon olacaksa..."

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

yazarları , , , ve , 'ın deplasmanda 'ni ve 'nın golleriyle 2-0 yendiği maçı değerlendirdi. Usta isimler, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- derbisi ve 'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte haberinin detayları...

yazarları , , , ve , 'ın deplasmanda 'ni ve 'nın golleriyle 2-0 yendiği maç, Galatasaray- derbisi ve 'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdiler. İşte usta isimlerin yorumları...

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

BÜLENT TİMURLENK - YOL AYRIMI

iki ay önce bu stadyuma geldiğinde 8 maçlık galibiyet serisini arkasına almış, liderlik koltuğunda oturuyordu. Ankaragücü maçına çıkarken hafta içinde Belhanda ile yollarını ayırmışlar ve o hafta son sıradaki Başkent
ekibi karşısında seriyi 9 maça çıkarmak için net favori idiler. Yokuş aşağı frenlerin patladığı 90 dakika oydu.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Sonrasında kendi sahasında 4 maç arka arkaya kazanamayan aslında 4-3'lük Rize yenilgisiyle yarışa kafa olarak veda etmiş ama 'ın üç maçtaki 7 puanlık kaybı ile matematiksel olarak yarışın içinde kalmıştı. Üstüne bir de 29 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı belli olmayan bir seçimin kulislerini de eklerseniz her şey bu takıma "çok fazla" geldi.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Altından kalkamadılar. Şampiyonluk hesabı hâlâ devam ediyor olabilir ama sanıyorum dün sarı-kırmızılı taraftarlar da 90 dakikayı "seneye bu takımda kimler kalır" filtresi ile izlemişlerdir. bir yol ayrımında.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Ya bonservis maliyeti olmayan, kontratı biten ama performansları tartışmalı Ömer, gibi isimlerle yeni sözleşme yapacak ya da oyuncu kiralamaya devam edecek. G.Birliği için önde oldukları Kayseri deplasmanı ve evlerinde 2-0 öne geçtikleri Sivasspor maçında kaybettikleri 5 puan dün sahadaki çaresiz takımın yakın geçmişteki hasarıydı.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

G.Saray yine ilk 45 dakikada pozisyon bulmakta zorlandı ama oyunu bu kadar tek taraflı oynarsanız kaderinize razı olursunuz. Önce Halil, sonra 'nın golleri ile maç bitti. Derbilerin favorisi olmaz derler. Klişedir. Hafta sonu derbinin favorisi ... G.Saray'ın buna bir itirazı var mı cumartesi akşamı göreceğiz.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

LEVENT TÜZEMEN - ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZE

Fatih Terim'in yerli ağırlıklı kadroyu seçmesi ve Babel'i ilk 11'de başlatması G.Saray'da oyun aidiyetini ve oyun üstünlüğünü sağladı. Özellikle Babel gibi bir tecrübenin ayağındaki topları dikkatli kullanması, egoistliğe kaçmaması, arkadaşlarını sürekli oyunun içine çekmesi olumlu bir davranıştı.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

G.Birliği'nin 1-9-1 düzeninde kontratak kovalayan anlayışı G.Saray'ın oyuna ve topa hükmetmesini sağladı ama pozisyon üretmesini zorlaştırdı. G.Saray kilidi nasıl açacaktı? Ya duran toplardan ya da dışarıdan atacağı şutlarla.. Tek olumlu pozisyon Şener'in ortasında Babel'in arka direkte bomboş pozisyonda topu kafayla kaleye gönderememesiydi.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Fatih Terim, Halil'de ısrar ederek doğru yapıyor. Genç, yetenekli, çalım becerisi çok fazla olan Halil'in tek eksiği içine kapanık olması, sürekli konuşmaması. Ama Halil kilidi açan golcü oldu; yumuşak ayak bilekleri ile önüne aldığı topta sol ayağı ile köşeye golcü vuruşu yaptı.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

'nın çalışkanlığı, Marcao'nun riske girmeden oynaması, Donk'un dikkatini savunmaya vermesi 'ın doğruları idi. Şener'in orta becerisini maalesef Ömer Bayram soldan katıldığı ataklarda gösteremedi. Emre Akbaba'nın attığı golde vuruş tekniği mükemmeldi.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

G.Saray'ın şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. 'ın Hatay'ı farklı yenmesi G.Saray'ı ilk önce ikinciliği kovalayacak duruma getirdi. Fakat G.Saraylı oyuncuların sezon finali Beşiktaş'a karşı gerçekleşecek. Terim'in Onyekuru'yu Beşiktaş maçına hazırlaması lazım.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Kapanan takımları açabilmek için Onyekuru'ya ihtiyaç var. Ayrıca diripling yapabilen oyuncu 'da yok. Herkes ayağa pas yapıyor, araya oynamaya çalışıyor ama topla da rakip sahaya hızlı gitmek gerekir. önünde Onyekuru bu özelliği ile ön plana çıkabilir.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

ERMAN TOROĞLU - OYNANAN FUTBOL TAM BİR FİYASKO

diyor ki: puan kaybederse bir ihtimal şampiyon olurum… Ben de diyorum ki, eğer bu futbolla Galatasaray şampiyon olup Beşiktaş olamayacaksa vah Türk futbolunun haline... 90 dakika maç izledim, işkence gibi.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

İlk devre 'ın attığı golden başka pozisyon yok. O da hazırlanmış bir pozisyon değil, golü atan oyuncunun şahsi becerisi. İkinci yarı biraz daha kımıldadılar. Galatasaray'ın kadrosunda 'ne göre haliyle daha iyi oyuncular var. Ama oynadığı oyun fiyasko.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Sakın skora aldanmayın çünkü , kalesinde 90 dakika tehlike yaratamadı. Yani Muslera'yı hiç görmedik. Yaptığı tek kurtarış yok. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra iki takımın teknik adamları da kim bilir maçtan sonra neler söyleyecektir. Veya hafta boyunca basın kim bilir neler yazacaktır? 'Galatasaray kendine geldi, net galibiyet' diye...

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

için söylenecek tek şey var, çok kötü yönetildiler rahmetli İlhan abiden sonra. Bir yahudinin oğlu satılık bir emlak almaya gidiyor, babası soruyor oğluna 'Oğlum burayı almaya gidiyorsun da bu emlak alacağın insana babasından mı kalmış yoksa kendi mi almış' diye. 'Çünkü eğer kendi almışsa işin zor, kolay kolay satmaz ama babadan kalmışsa merak etme
alırsın. Büyük para verme' diyor. İşte Gençlerbirliği'nin hali de şu an bu.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Benzetme tam uyuyor. Dün gece hakemlik maç olmadı çünkü kritik maç olmadı. Olsa ne olurdu bilinmez. İşte böyle bir ligimiz var.
Bu işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Allah'tan diye bir takım var da onun maçlarından keyif alıyoruz.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

AHMET ÇAKAR - GEDSON'A KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI

her zamanki gibi... Çok büyük iştah yok ama kazanıyorlar. Bu Galatasaray için şampiyonluk çok zor diyebiliriz
ama bir-iki genç oyuncusu Galatasaray için gelecek demek. İlki . Bonservis problemi giderilir mi bilmem ama giderilirse büyük kazanç olur.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Attığı gol de büyük bir klas göstergesi. Topu alışı, dönüşü ve şutu. Kolay değil 21 yaşında bir delikanlı yapıyor bunları. Diğeri ise Kerem… Futbolu olgunlaştıkça çabukluğu, tekniği ve oyun zekasıyla çok önemli bir yere gelebilir. Onun haricinde baktığımızda Terim kırgın, bu soğukluk oyunculara da sirayet etmiş. İlk yarı pozisyon yok.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Sadece Halil'in attığı gol var. ikinci yarı biraz daha kıpırdandı. Akbaba'nın golü çok güzel ama asist yine 'na ait. Sonuçta Galatasaray gelecek haftaki maçını bekliyor. Kazanmak isteyecekler, kazandıktan sonra da Beşiktaş'ın sonraki maçlarından puan kaybını. Bence artık Galatasaray için mücadele lig ikinciliği için olmalı.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Yoksa ile 'ın oynadığı futbola bakıyoruz, coşkuya, arzuya bakıyoruz çok büyük fark var. Galatasaray asla böyle değildi ama soğukluk başta Fatih hocadan tüm takıma yansımış gibi görünüyor. için fazla iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Muhtemelen düştüler.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Rahmetli İlhan Cavcav'ın kemiklerini sızlatıyorlar. Düşünce çıkmak çok zor ve görünen o ki 'ni çok kötü günler bekliyor. Hakem Halis Özkahya'ya soruyorum, Gedson Fernandes'in yaptığı hareket sarı mı, kırmızı mı? Sarıysa niye sarı? Koyarak geliyor, ani atağa çıkmak isteyen rakibine uçarak topu hiçbir şekilde düşünmeksizin ayak bilek karışımı basıyor. Bence kırmızı. Sarı vermek eyyamdır.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

ÖMER ÜRÜNDÜL - SANKİ İDMAN MAÇI GİBİYDİ

'nin takım presinin çok yetersiz olduğunu bildiğimden oyunun genelde nasıl şekilleneceği belliydi. ilk dakikadan itibaren oyunu karşı alana yıktı, çok rahat pas yaparak üçüncü bölgeye çok adamla geldiler ama yine üretkenlik sıkıntısı vardı. Halil'in devre sonundaki 18 dışından güzel golüne kadar aklımda kalan tek pozisyon, Babel'in arka direkte bomboş kaçırdığı kafa vuruşuydu. G.Birliği iyi yerleşimli bir takım savunması uyguladı.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Ama aşırı risk alacağını bildikleri karşısında planladıkları geniş alan kontrataklarının hepsini berbat etmek için adeta uğraştılar. İkinci yarının başında 'nın kaliteli ayak içi vuruşu ile gelen ikinci golle maç bitti, G.Birliği tamamen dağıldı.Galatasaray çabuk ataklarla 90 dakikanın sonuna kadar gol peşinde koştu. Kaçırılanlar olmasa büyük fark oluşabilirdi. Sonuçta Galatasaray hırslı, tempolu bir futbol sergiledi. Rakibini hiç oynatmadı. İlk yarıda Babel bütün hücum aksiyonlarının içinde olan 1 numaralı isimdi.

Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa...

Ben haftalar önce "Mohamed Mostafa bu işi bırakmış, büyük fiziki düşüş içinde" diye görüş belirtmiştim. Artık Fatih Terim de bunu iyice anlamış ki bu rahat maçta bile 85 dakika yanında oturttu! artık kaderi ile başbaşa kaldı. Teknik direktör Özcan Bizati her beyanatında 'Biz sonuna kadar savaşacağız' diyor. Ama ben bu tablonun tam tersini gözlemledim dün. Lima, Sefa, Sio'nun pefrormansları yürekler acısı idi. Bu durumda da zaten Stancu ne yapabilirdi ki? Halis Özkahya'nın genel yönetimi iyiydi ama Gedson'un Candeias'a yaptığı harekete kırmızı kartı vermeye cesaret edemedi. İptal edilen golde ise VAR'ın kararı yanlıştı.

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