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Giriş Tarihi: 3.5.2021 15:56 Son Güncelleme: 3.5.2021 16:26

'da yıldız futbolcu sakatlandı! Maça devam edemedi...

Alanyaspor'da yıldız futbolcu sakatlandı! Maça devam edemedi...

'in 39. haftasında , evinde 'u konuk ediyor. Ligde kalma adına mutlak kazanmak zorunda olan İstanbul temsilcisinin, ligi beşinci sırada bitirmenin hesaplarını yapan Akdeniz ekibini ağırlayacağı müsabaka saat 16.00'da başladı. Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa'nın 37, Alanyaspor'un ise 57 puanı bulunuyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz... Alanyaspor'da sakatlık geçiren Salih Uçan, maça devam edemedi.

Süper Lig'in 39. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maç beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanıyor.

Maç öncesi Kasımpaşa'nın 37 puanı var ve İstanbul temsilcisi lige tutunmak için kazanmak zorunda. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Alanyaspor ise 57 puanda ve Avrupa kuplarını hedefliyor.

İki takım ligde 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 4'ünü Kasımpaşa, 5'ini ise Alanyaspor kazandı. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakadan Kasımpaşa, 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Söz konusu 9 karşılaşmada Kasımpaşa 14 gol kaydederken, Alanyaspor ise rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

Salih Uçan'dan korkutan sakatlık! Maça devam edemedi...

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KASIMPAŞA 0-0 ALANYASPOR

Alanyaspor'da transferin gözdesi Salih Uçan, sakatlandı. Yetenekli oyuncu, ambülansla hastaneye götürüldü.

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Sadiku, Haddadi, Drinkwater, Hajradinovic, Tarkan, Koomson, Varga, Thelin.

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efkan, Efecan, Bareiro.

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Alanyaspor'da yıldız futbolcu sakatlandı! Maça devam edemedi...
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