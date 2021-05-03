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Giriş Tarihi: 3.5.2021 15:56

Son dakika: Küme düşme hattında zorlu maç! 'un konuğu

Son dakika: Küme düşme hattında zorlu maç! Yeni Malatyaspor'un konuğu Kayserispor

'in 39. haftasında küme düşme korkusu yaşayan iki takım karşı karşıya geliyor. , sahasında Hes Kablo 'u ağırlıyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başladı. Karşılaşma öncesinde Yeni Malatyaspor 40, Kayserispor ise 38 puanda. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. 38 puanla ateş hattının hemen üstünde yer alan sarı-kırmızılı takım ise Malatya'da kazanarak rahat bir nefes almayı planlıyor.

BeIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem.

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrıc, Sabovıc, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro, İlhan Parlak.

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YENİ MALATYASPOR 0-0 KAYSERİSPOR

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Son dakika: Küme düşme hattında zorlu maç! Yeni Malatyaspor'un konuğu Kayserispor
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