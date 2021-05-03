Son dakika: Küme düşme hattında zorlu maç! Yeni Malatyaspor'un konuğu Kayserispor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. 38 puanla ateş hattının hemen üstünde yer alan sarı-kırmızılı takım ise Malatya'da kazanarak rahat bir nefes almayı planlıyor.
BeIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem.
Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrıc, Sabovıc, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro, İlhan Parlak.
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YENİ MALATYASPOR 0-0 KAYSERİSPOR