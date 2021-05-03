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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:30 Son Güncelleme: 3.5.2021 11:30

Son haftalara damga vuran 'nın sözleşmesi bitiyor! 'in raporu...

DHA
Son haftalara damga vuran Emre Akbaba'nın sözleşmesi bitiyor! Fatih Terim'in raporu...

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 'ni ve 'nın golleriyle 2-0 mağlup eden , lider 'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, gelecek hafta Beşiktaş'la tamam ya da devam maçına çıkacak. 'in öğrencileri kazanamaması durumunda lige havlu atacak. Aslan'da üst üste alınan 3 galibiyetin sevinci yaşanırken Emre Akbaba'nın performansı da dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig'de son 3 maçı kalan sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Şampiyonluk ihtimali lider Beşiktaş'ın Hatayspor galibiyetiyle azalsa da sarı-kırmızılılar son nefese kadar mücadeleyi sürdürmek istiyor. Galatasaray, bu hafta Beşiktaş derbisine çok sıkı bir şekilde hazırlanacak.

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ

Sezon boyunca en çok eleştirilen oyuncuları başında gelen Emre Akbaba, son haftalarda Galatasaray'a hayat veriyor. Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında attığı son dakikalar golleriyle sarı-kırmızılılara 4 puan kazandıran Emre, Gençlerbirliği karşısında da galibiyeti perçinleyen golü attı.

Milli futbolcu Trabzonspor ve Konyaspor müsabakalarının ardından dün de Gençlerbirliği filelerini sarstı.

Bu sezonki gol sayısını 5'e yükselten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Emre ile ilgili Fatih Terim'in kararı olumlu. Mevcut yönetim Emre ile ilgili henüz net bir karar vermedi.

HALİL PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılıların, Championship ekiplerinden Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, parlamaya devam ediyor. Göztepe maçından bu yana mükemmel bir performans ortaya koyan Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasında gol perdesini açtı.

Sağ ayağıyla kontrol ettiği topu muhteşem bir dönüş sonrası sol ayağıyla ceza sahası dışından uzak köşeye yollayıp muhteşem bir gol atan 1999 doğumlu futbolcu, teknik heyetten de büyük takdir aldı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezon da Galatasaray'da oynaması çalışmalar başladı. Halil'in sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulmamıştı.

SAVUNMAYA ALKIŞ

Galatasaray'da dikkat çeken unsurlardan biri de son 3 maçtaki savunma başarısı oldu. Sarı-kırmızılılar 3'te 3 yaparken kalesinde hiç gol görmedi. Marcao ile Donk ikilisi rakiplere duvar oldu.

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Son haftalara damga vuran Emre Akbaba'nın sözleşmesi bitiyor! Fatih Terim'in raporu...
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