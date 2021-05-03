Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Besar Gudjufi savaşı! Yeni Eljif Elmas...

1 YIL FUTBOL OYNAMAYABİLİR

Genç yetenek ile Beşiktaş ve Dinamo Zagreb de ilgileniyor. Beşiktaş'ın Gudjufi için kulübüne 400 bin Euro'luk teklif yaptığı da belirtildi. Gudjufi yaşından dolayı FIFA kurallarına göre transfer yapamayacağı için Trabzonspor prosedürleri izliyor. Bordo-mavili yetkililer, Makedonya'ya giderek öncelikle oyuncunun kulübü ve ailesi ile görüştü.

Bu transferin yetiştirme bedeli dahil 500 bin Euro'ya bitebileceği ancak Makedon oyuncunun 1 yıl oynamama durumunun da söz konusu olduğu da belirtildi. Fenerbahçe 2017'de Rabotnicki'den aldığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra tam 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı. Trabzonspor da Gudjufi için benzer planlar yapıyor.