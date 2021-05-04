Aboubakar ve Gökhan Töre ile görüşmeler başladı

Beşiktaş yönetimi, başarılı performansı nedeniyle 1.5 milyon Euro olan garanti ücretini yükseltme sözü verdiği Vincent Aboubakar ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Oyuncuya 1.8 ila 2 milyon Euro arasında bir rakam önerildiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 4.5 milyon TL ve maç başı 100 bin TL alan Gökhan Töre ile de masaya oturdu. Töre'ye mevcut sözleşmeye yakın bir anlaşma teklif edildiği gelen bilgiler arasında.Galatasaray maçının hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak olan Beşiktaş'ta N'Koudou ve Aboubakar'dan güzel haber geldi. Sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen N'Koudou'nun bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ve derbide oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Bu arada tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Aboubakar'ın kontrol amaçlı MR'ı çekildi. Yıldız futbolunun kadroya alınacağı ancak yedek soyunacağı öğrenildi.