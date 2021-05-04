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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Akbaba’ya yeni sözleşme!

Akbaba’ya yeni sözleşme!

Fiziksel olarak istenen seviyeye gelen ve özüne dönen 28 yaşındaki oyuncu, ilk 11’deki yerini sağlama alırken kontrat uzatmaya da yakın

Gençlerbirliği maçında attığı golle G.Saray kariyerindeki en gollü lig dönemini geçiren Emre Akbaba yerini de sağlama aldı. Ligde 5. golünü kaydeden ve performansıyla alkış toplayan 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de kullanmaya devam edecek olan Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile kurduğu uyumu da sürdürmesini istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp de 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Belhanda'dan boşalan 10 numaranın sahibi olacak Akbaba'ya yeni transfer gözüyle bakılıyor. İki ağır sakatlık yaşayan Emre, fiziksel olarak sonunda istenilen seviyeye geldi ve Alanyaspor'daki performansını göstermeye başladı.

G.Saray'da 2018-19'da ayak tarak kemiği kırılan ve 18 maç kaçıran Emre Akbaba, yine aynı sezonda kaval kemiğindeki kırık nedeniyle de 20 karşılaşmada oynayamadı. Bu sezon ise uyluk gerilmesi sorunundan dolayı 8 maçta forma giyemedi.

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Akbaba’ya yeni sözleşme!
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