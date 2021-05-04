Akbaba’ya yeni sözleşme!

Gençlerbirliği maçında attığı golle G.Saray kariyerindeki en gollü lig dönemini geçiren Emre Akbaba yerini de sağlama aldı. Ligde 5. golünü kaydeden ve performansıyla alkış toplayan 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de kullanmaya devam edecek olan Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile kurduğu uyumu da sürdürmesini istiyor.İki ağır sakatlık yaşayan Emre, fiziksel olarak sonunda istenilen seviyeye geldi ve Alanyaspor'daki performansını göstermeye başladı.G.Saray'da 2018-19'da ayak tarak kemiği kırılan ve 18 maç kaçıran Emre Akbaba, yine aynı sezonda kaval kemiğindeki kırık nedeniyle de 20 karşılaşmada oynayamadı. Bu sezon ise uyluk gerilmesi sorunundan dolayı 8 maçta forma giyemedi.