Alanya kaybetti Paşa ateşten çıktı

Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u 3-0 yendi ve puanını 40'a yükselterek, rakiplerinin kayıplarıyla birlikte düşme hattının üstüne çıktı. Salih Uçan'ın talihsiz sakatlığı ile başlayan maçta ilk golHajradinovic 60'ta bir kez daha sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 3-0. Ligde en son Beşiktaş'ı yenenve düşme hattındaki rakipleri ile oynayacağı maçlar öncesi moral buldu.