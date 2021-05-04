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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Alanya kaybetti Paşa ateşten çıktı

Alanya kaybetti Paşa ateşten çıktı
Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u 3-0 yendi ve puanını 40'a yükselterek, rakiplerinin kayıplarıyla birlikte düşme hattının üstüne çıktı. Salih Uçan'ın talihsiz sakatlığı ile başlayan maçta ilk gol 36'ncı dakikada Hajradinovic'ten geldi. 45+2'de Thelin, Varga'nın pasını şık bir vuruşla asiste çevirdi: 2-0. Hajradinovic 60'ta bir kez daha sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 3-0. Ligde en son Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa, 6 maç sonra kazandı ve düşme hattındaki rakipleri ile oynayacağı maçlar öncesi moral buldu. Son iki mücadelesinden beraberlikle ayrılan Alanya ise bu kez 1 puanı da bulamadı.

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Alanya kaybetti Paşa ateşten çıktı
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