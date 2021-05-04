Alanya kaybetti Paşa ateşten çıktı

Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u 3-0 yendi ve puanını 40'a yükselterek, rakiplerinin kayıplarıyla birlikte düşme hattının üstüne çıktı. Salih Uçan'ın talihsiz sakatlığı ile başlayan maçta ilk gol 36'ncı dakikadaHajradinovic'ten geldi. 45+2'de Thelin,Varga'nın pasını şık bir vuruşla asisteçevirdi: 2-0. Hajradinovic 60'ta bir kez daha sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 3-0. Ligde en son Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa,6 maç sonra kazandı ve düşme hattındaki rakipleri ile oynayacağı maçlar öncesi moral buldu. Soniki mücadelesindenberaberlikle ayrılanAlanya ise bu kez 1puanı da bulamadı.