Avrupa'da transferin gözdesi Yusuf Yazıcı! Hakan Çalhanoğlu yerine Yusuf Yazıcı bombası...

Bu sezon Fransa liginde Lille, milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte şampiyonluğa yürüyor. Burak Yılmaz son dönemdeki gol ve asist performansı Lille'i zirvede tutuyor.
Diğer taraftan UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atanların başında olan Yusuf Yazıcı da performansıyla diğer Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda.
2 sene önce Trabzon'dan 17.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Yusuf Yazıcı, Lille'de gösterdiği performansa takımın değişmez bir parçası haline geldi. Burak Yılmaz ile birlikte hücum hattının önemli isimleri konumunda. Yusuf Yazıcı'nın ortaya koyduğu performanstan sonra birçok Avrupa kulübü de onun peşinde.
HAKAN ÇALHANOĞLU YERİNE YUSUF YAZICI
Avrupa'da fırtınalar estiren bir diğer Milli futbolcumuz da Hakan Çalhanoğlu. Bu sezon Milan formasıyla attığı ve yaptığı kritik asistlerle takımını yukarılarda tutan Hakan Çalhanoğlu da dev kulüplerin listesinde. Transfer sezonunda başka takıma gitmesi muhtemel.
YUSUF YAZICI TRANSFERİNDE EN CİDDİ TAKIM MİLAN
Milan, Hakan'ın takımdan gitmesi durumunda yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istiyor. Milan, 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın transferi için en ciddi kulüp.
GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞI İDDİA EDİLDİ
Yusuf Yazıcı transferi konusunda çok istekli olduğu ifade edilen Milan'ın Milli futbolcuya transfer teklifi götürmeye hazır. Lille ile görüşmelerin de başladığı iddia edildi.
Transferi yakından takip eden Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi halinde kasasına para girecek. Yusuf Yazıcı'nın transfer sözleşmesine konulan 'bir sonraki satıştan kar' maddesi ile Trabzonspor da bu transfer payına düşeni alacak. Trabzon'un bir sonraki transferden yüzde 20 pay hakkı olduğu biliniyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU JUVENTUS'A MI GİDİYOR?
Bu sezon Milan formasıyla ortaya koyduğu performanstan sonra adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonu Milan'a veda etmesi bekleniyor. Milano ekibi, milli futbolcuyla masaya oturdu fakat görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.
MİLAN 5 MİLYON EUROLUK TALEBE SICAK BAKMADI
Milan'ın yeni sözleşme için 4 milyon euroluk teklifine karşı Hakan Çalhanoğlu 5 milyon euroluk ücret konusunda ısrarcı olmuştu. Tuttosport'un haberine göre, Milan'ın menajeri Maldini bu rakama pek sıcak bakmıyor. Milan'ın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi durumunda fiyatın yükseltilebileceği bildirildi.