Avrupa'da transferin gözdesi Yusuf Yazıcı! Hakan Çalhanoğlu yerine Yusuf Yazıcı bombası...

Transferi yakından takip eden Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi halinde kasasına para girecek. Yusuf Yazıcı'nın transfer sözleşmesine konulan 'bir sonraki satıştan kar' maddesi ile Trabzonspor da bu transfer payına düşeni alacak. Trabzon'un bir sonraki transferden yüzde 20 pay hakkı olduğu biliniyor.