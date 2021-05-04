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Giriş Tarihi: 4.5.2021 08:53 Son Güncelleme: 4.5.2021 09:07

'tan 'a 1+3 yıllık yeni sözleşme

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1+3 yıllık yeni sözleşme

Başkanı , sezona damga vuran teknik direktör 'a 1+3 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Sözleşmeyi kabul edeceği belirtilen Sergen Yalçın'ın yıllık 6 milyon lira ücretinin de 10 milyona yükselmesi bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sezon muhteşem performansıyla Süper Lig'e imzasını attı. Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak...

MAAŞI 10 MİLYONA YÜKSELECEK
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden Çebi'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor.

4 PUAN ŞAMPİYON YAPACAK
29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen hocanın maç başına puan ortalaması 2.15... 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana Kartal, Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda... Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak. (Takvim)

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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1+3 yıllık yeni sözleşme
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