Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1+3 yıllık yeni sözleşme

4 PUAN ŞAMPİYON YAPACAK

29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen hocanın maç başına puan ortalaması 2.15... 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana Kartal, Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda... Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak. (Takvim)