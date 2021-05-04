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Giriş Tarihi: 4.5.2021 21:14

'nde İstanbul biletini alan ilk takım belli oluyor! ve karşı karşıya...

Devler Ligi'nde İstanbul biletini alan ilk takım belli oluyor! Manchester City ve PSG karşı karşıya...

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul biletini alacak ilk takım bu akşam belli oluyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan , avantajı kapmıştı. İngiltere'de kendi evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak olan maviler, kazanarak finale yükselmek istiyor. Dev maçın ilk 11'leri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek olan ilk takım bu akşam oynanacak Manchester City-Paris Saint-Germain maçıyla belli olacak. Saat 22.00'da başlayacak olan dev mücadelenin ilk ayağını, İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

İngiltere'ye 2-1'lik dezavantajla gelen Paris Saint-Germain, sakatlığını yeni atlatan yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'den yoksun olarak maça başlayacak. Yedek soyunacak olan Fransız yıldız, maçın ilerleyen dakikalarında hocasından şans bekleyecek.

beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Icardi

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Devler Ligi'nde İstanbul biletini alan ilk takım belli oluyor! Manchester City ve PSG karşı karşıya...
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