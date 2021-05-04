Devler Ligi'nde İstanbul biletini alan ilk takım belli oluyor! Manchester City ve PSG karşı karşıya...

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek olan ilk takım bu akşam oynanacak Manchester City-Paris Saint-Germain maçıyla belli olacak. Saat 22.00'da başlayacak olan dev mücadelenin ilk ayağını, İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
İngiltere'ye 2-1'lik dezavantajla gelen Paris Saint-Germain, sakatlığını yeni atlatan yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'den yoksun olarak maça başlayacak. Yedek soyunacak olan Fransız yıldız, maçın ilerleyen dakikalarında hocasından şans bekleyecek.
beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Icardi