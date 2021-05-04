Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güneş’i görecek!
Giriş Tarihi: 4.5.2021

Güneş’i görecek!

MEHMET ÖZCAN
Güneş’i görecek!

Yıldızları kulübeye kilitleyip Aslan’ın 1. forveti olan Halil Dervişoğlu, ’a koşuyor. ’un sakatlığında yüksek formunun devam etmesi halinde 21 yaşındaki oyuncu, tarafından EURO 2020 kadrosuna alınacak

Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi. Halil sayesinde Emre Akbaba'dan verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak. İmparator'un "Kalmasını istiyorum. İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor. İngiliz kulübü Brentford ise 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek. Ümit Milli Takım'da düzenli oynayan 1999 doğumlu gurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterirse değerini katlayacak.

ADANA DEMIR BA'YI BİTİRİYOR
TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor, Süper Lig için gün sayarken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Mavi Şimşekler, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden tecrübeli golcü Demba Ba ile ilgileniyor. 35 yaşındaki oyuncuyla görüşen Adana Demirspor yönetimi, Süper Lig'e çıkılması halinde transferi tamamlayacak. Demba Ba, bu sezon Başakşehir formasıyla 37 maçta 9 gol kaydetti.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Muslera gibi işini erken bitirmeliler!
Avrupa Şampiyonası'nda kadroların 23 kişiden 26 kişiye çıkarılması gündemde. Cenk'in sakatlığı sonrasında Burak ve Enes ile birlikte Halil Dervişoğlu da bu geniş kadroda yer alabilir. Elbette bu oyuncu için -forma şansı bulmasa da- büyük şans olur. G.Saray'da seçimin 29 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı bilinmediğinden Halil'in bonservisini almak üzere bir planlama yok. Brentford'un 4-5 milyon Euro değer biçtiği söyleniyor. 3 yıllık vadede G.Saray'ın artık Diagne- Falcao gibi yüksek maliyetli transferlere bütçesi yok. Ama Halil transferini de bitirmek istiyorsa aynı 2011 Copa America öncesinde Muslera'ya imza attırdığı gibi genç oyuncunun da EURO 2020 öncesinde işini bitirmeli.

Gervinho Trabzon için doğru tercih
F.Bahçe, Fransa Ligi'nin gol kralı Sow'u aldığında bugün şampiyonluğa koşan Lille 10 yıl önce Sow-Gervinho ikilisi ile ligi zirvede bitirmişti. Fildişi Sahili ve santrfor denince akla elbette Drogba gelir. Gervinho bu seviyeye hiçbir zaman çıkamadı. Çin kariyeri de onu gözlerden uzak tuttu. Trabzon kadrosuna bakıldığında net bir golcü olan Gervinho 2 yıllık kontrat ile doğru bir hamle olarak duruyor. Takımı Parma küme düştü. Gervinho'nun bu sezon İtalya'da 1.3 milyon Euro net ücretle oynadığının da altını çizelim ki Trabzonspor'un bu transferi 1.5 milyon Euro altında bitirmesi doğru hamle olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastalıkla boğusan Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye Diagne! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...
Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristlere nokta atışı darbe
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışlar geliyor | HAVA DURUMU
Caner Erkin ve Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Çeşme'deki malikane için milyonları gözden çıkardılar!
Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Son dakika: Fenerbahçe'ye 8 dakika yetti! Erzurumspor'u 3 golle geçti...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Marketlerde bu ürünlerin satışları yasaklanacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıkladı! Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş’i görecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA