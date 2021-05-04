Güneş’i görecek!

Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi. Halil sayesinde Emre Akbaba'dan verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak. İmparator'undediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek.TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor, Süper Lig için gün sayarken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Mavi Şimşekler, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden tecrübeli golcü Demba Ba ile ilgileniyor.Demba Ba, bu sezon Başakşehir formasıyla 37 maçta 9 gol kaydetti.BÜLENT TİMURLENKŞampiyonası'nda kadroların 23 kişiden 26 kişiye çıkarılması gündemde. Cenk'in sakatlığı sonrasında Burak ve Enes ile birlikte Halil Dervişoğlu da bu geniş kadroda yer alabilir. Elbette bu oyuncu içinbüyük şans olur. G.Saray'da seçimin 29 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı bilinmediğinden Halil'in bonservisini almak üzere bir planlama yok.Ama Halil transferini de bitirmek istiyorsa aynı 2011 Copa America öncesinde Muslera'ya imza attırdığı gibi genç oyuncunun da EURO 2020 öncesinde işini bitirmeli.Fransa Ligi'nin gol kralı Sow'u aldığında bugün şampiyonluğa koşan Lille 10 yıl önce Sow-Gervinho ikilisi ile ligi zirvede bitirmişti. Fildişi Sahili ve santrfor denince akla elbette Drogba gelir. Gervinho bu seviyeye hiçbir zaman çıkamadı. Çin kariyeri de onu gözlerden uzak tuttu.Takımı Parma küme düştü. Gervinho'nun bu sezon İtalya'da 1.3 milyon Euro net ücretle oynadığının da altını çizelim ki Trabzonspor'un bu transferi 1.5 milyon Euro altında bitirmesi doğru hamle olur.