Güneş’i görecek!

Yıldızları kulübeye kilitleyip Aslan’ın 1. forveti olan Halil Dervişoğlu, A Milli Takım’a koşuyor. Cenk Tosun’un sakatlığında yüksek formunun devam etmesi halinde 21 yaşındaki oyuncu, Şenol Güneş tarafından EURO 2020 kadrosuna alınacak
Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi. Halil sayesinde Emre Akbaba'dan verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak. İmparator'un "Kalmasını istiyorum.İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor. İngiliz kulübü Brentfordise 5 milyon Euro bonservis talepediyor. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek. ÜmitMilli Takım'da düzenli oynayan 1999 doğumlugurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'ndaboy gösterirse değerini katlayacak.
ADANA DEMIR BA'YI BİTİRİYOR
TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor, Süper Lig için gün sayarken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Mavi Şimşekler, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden tecrübeli golcü Demba Ba ile ilgileniyor. 35 yaşındakioyuncuyla görüşenAdana Demirspor yönetimi,Süper Lig'e çıkılmasıhalinde transferitamamlayacak. Demba Ba, bu sezon Başakşehir formasıyla 37 maçta 9 gol kaydetti.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK Muslera gibi işini erken bitirmeliler!
Avrupa Şampiyonası'nda kadroların 23 kişiden 26 kişiye çıkarılması gündemde. Cenk'in sakatlığı sonrasında Burak ve Enes ile birlikte Halil Dervişoğlu da bu geniş kadroda yer alabilir. Elbette bu oyuncu için -forma şansı bulmasa da- büyük şans olur. G.Saray'da seçimin 29 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı bilinmediğinden Halil'in bonservisini almak üzere bir planlama yok. Brentford'un 4-5milyon Euro değer biçtiği söyleniyor.3 yıllık vadede G.Saray'ın artık Diagne-Falcao gibi yüksek maliyetli transferlerebütçesi yok. Ama Halil transferini de bitirmek istiyorsa aynı 2011 Copa America öncesinde Muslera'ya imza attırdığı gibi genç oyuncunun da EURO 2020 öncesinde işini bitirmeli.
Gervinho Trabzon için doğru tercih
F.Bahçe, Fransa Ligi'nin gol kralı Sow'u aldığında bugün şampiyonluğa koşan Lille 10 yıl önce Sow-Gervinho ikilisi ile ligi zirvede bitirmişti. Fildişi Sahili ve santrfor denince akla elbette Drogba gelir. Gervinho bu seviyeye hiçbir zaman çıkamadı. Çin kariyeri de onu gözlerden uzak tuttu. Trabzon kadrosunabakıldığında net bir golcü olan Gervinho2 yıllık kontrat ile doğru bir hamleolarak duruyor. Takımı Parma küme düştü. Gervinho'nun bu sezon İtalya'da 1.3 milyon Euro net ücretle oynadığının da altını çizelim ki Trabzonspor'un bu transferi 1.5 milyon Euro altında bitirmesi doğru hamle olur.