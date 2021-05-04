Oyuncuları ikna ettim

Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada hem talebelerini övdü hem de eksiklerini dile getirdi. Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Oyun başlangıcı iştahımız tek kelimeyle mükemmeldi. Fakat baktığınızda rakipler farklı kazanıyor. Bizim bu maçtaki gol beklentimiz 5'ti. Gollerin dışında 21 şut, 15 gol pozisyonu var."Oyun ve oyuncu tercihleriyle alakalı kendimizi değerlendireceğiz. Ben bir oyun inşa etmeye çalışırken, oyuncularım da kazanacak enerjiyi gösteriyor.Onları coşkulu ve istekli oyuna ikna ettim. Pas ve hareketli oyunda ciddi gelişim var. Hedeflerimiz bitmedi. Sonuna kadar kovalayacağız ve iyi olacağına inancım tam.Fenerbahçe'de dün Serdar Aziz'in kadroda olmaması ve İnstagram hesabındaki tüm paylaşımları silmesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Twitter'da bir kriz yaşandığı iddia edilirken, tecrübeli stoper haberleri yalanladı ve "İnstagram'ım 2 haftadır kapalı" ifadesini kullandı. Emre Belözoğlu da "Serdar bizim için önemli bir oyuncu, sakatlığı sebebiyle doktor raporuyla kadroya almadık" dedi.Emre Belözoğlu, maçın başında gelen goller sonrası büyük sevinç yaşadı. Ancak son bölümde özellikle Osayi ile kaçan fırsatlar nedeniyle sinirlenen genç hoca, maçın bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitti.Emre Belözoğlu, 2014-2015 sezonundan beri iç sahadaki ilk 4 maçını da kazanan ilk Fenerbahçe teknik direktörü oldu.