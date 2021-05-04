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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Oyuncuları ikna ettim

Oyuncuları ikna ettim

, tercihleriyle alakalı kendisini değerlendireceğini belirtirken, “Bir oyun inşa etmeye çalışıyorum, futbolcuları coşkulu ve istekli oynamaya ikna ettim” diye konuştu

Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada hem talebelerini övdü hem de eksiklerini dile getirdi. Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Oyun başlangıcı iştahımız tek kelimeyle mükemmeldi. Fakat baktığınızda rakipler farklı kazanıyor. Bizim bu maçtaki gol beklentimiz 5'ti. Gollerin dışında 21 şut, 15 gol pozisyonu var. Erzurumspor saygı duyduğumuz bir takım ama biz 50 kere rakip ceza sahasına giriyorsak, Erzurum 25 kez girmeyecek."

HEDEFİMİZİ KOVALAYACAĞIZ
"Oyun ve oyuncu tercihleriyle alakalı kendimizi değerlendireceğiz. Ben bir oyun inşa etmeye çalışırken, oyuncularım da kazanacak enerjiyi gösteriyor. Buranın kalemiz olduğunu söyledim. Onları coşkulu ve istekli oyuna ikna ettim. Pas ve hareketli oyunda ciddi gelişim var. Hedeflerimiz bitmedi. Sonuna kadar kovalayacağız ve iyi olacağına inancım tam. Rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz ama bizim ne yapacağımız çok daha önemli."



'SERDAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU'
Fenerbahçe'de dün Serdar Aziz'in kadroda olmaması ve İnstagram hesabındaki tüm paylaşımları silmesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Twitter'da bir kriz yaşandığı iddia edilirken, tecrübeli stoper haberleri yalanladı ve "İnstagram'ım 2 haftadır kapalı" ifadesini kullandı. Emre Belözoğlu da "Serdar bizim için önemli bir oyuncu, sakatlığı sebebiyle doktor raporuyla kadroya almadık" dedi.



SİNİRLENDİ, MAÇ BİTMEDEN GİTTİ
Emre Belözoğlu, maçın başında gelen goller sonrası büyük sevinç yaşadı. Ancak son bölümde özellikle Osayi ile kaçan fırsatlar nedeniyle sinirlenen genç hoca, maçın bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına gitti.

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Emre Belözoğlu, 2014-2015 sezonundan beri iç sahadaki ilk 4 maçını da kazanan ilk Fenerbahçe teknik direktörü oldu.

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Oyuncuları ikna ettim
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