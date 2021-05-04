Pelkas yüzüğü taktı, golünü attı

Maçtan bir gün önce kız arkadaşı Kiveli Marda'ya evlilik teklif eden veyanıtı alan Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Erzurumspor ağlarını havalandırarak mutluluğunu perçinledi. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon 7 gole imzasını atan Pelkas, 8 de gol pasıyla arkadaşlarına yardım etti.başında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.68. dakika Oltan, kaleci Harun'dan sıyrılırken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin bayrağı Oltan'ın topla buluştuğu pozisyon için havada olduğundan penaltı iptal edildi. Altay'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de kaleye geçen ve hatalarıyla taraftarı kızdıran Harun'u ofsayt kurtardı.