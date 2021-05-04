Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pelkas yüzüğü taktı, golünü attı
Giriş Tarihi: 4.5.2021

Pelkas yüzüğü taktı, golünü attı

Pelkas yüzüğü taktı, golünü attı
Maçtan bir gün önce kız arkadaşı Kiveli Marda'ya evlilik teklif eden ve 'Evet' yanıtı alan Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Erzurumspor ağlarını havalandırarak mutluluğunu perçinledi. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon 7 gole imzasını atan Pelkas, 8 de gol pasıyla arkadaşlarına yardım etti.

VAR'DAN PENALTI ÇIKTI
MAÇIN başında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

OFSAYT İMDADINA YETİŞTİ!
68. dakika Oltan, kaleci Harun'dan sıyrılırken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin bayrağı Oltan'ın topla buluştuğu pozisyon için havada olduğundan penaltı iptal edildi. Altay'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de kaleye geçen ve hatalarıyla taraftarı kızdıran Harun'u ofsayt kurtardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastalıkla boğusan Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye Diagne! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...
Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristlere nokta atışı darbe
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışlar geliyor | HAVA DURUMU
Caner Erkin ve Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Çeşme'deki malikane için milyonları gözden çıkardılar!
Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Son dakika: Fenerbahçe'ye 8 dakika yetti! Erzurumspor'u 3 golle geçti...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Marketlerde bu ürünlerin satışları yasaklanacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıkladı! Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Pelkas yüzüğü taktı, golünü attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA