Salih Beşiktaş’a uçtu!

Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen, Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler alan Salih'le prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun menajeri,şeklinde açıklama yapsa da tarafların bir araya gelerek el sıkıştığı öğrenildi.Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 27 yaşındaki merkez orta sahaya sezon başına 10 milyon TL ödeyeceği kaydedildi. Süper Lig'in bitişiyle birlikte serbest kalacak olan Salih için siyah-beyazlıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.Salih Uçan, bu sezon 3 kulvarda toplam 40 maça çıkarken, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.Alanya'nın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk dakikasında Hajradinovic'le girdiği mücadele yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edildiği açıklandı.