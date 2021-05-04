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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Salih ’a uçtu!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Salih Beşiktaş’a uçtu!

Siyah-beyazlılar, ile sezon sonu sözleşmesi biten 27 yaşındaki orta saha ile anlaştı. Başta ve Trabzon olmak üzere birçok kulübün peşinden koştuğu Salih Uçan, ’ı seçti. Yıldız oyuncu, 2+1 yıllık sözleşme ile sezon başına 10 milyon TL alacak

Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen Salih Uçan, Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler alan Salih'le prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun menajeri, "Futbolcumuzun sözleşmesi devam ettiği için henüz kimseyle görüşmedik" şeklinde açıklama yapsa da tarafların bir araya gelerek el sıkıştığı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 27 yaşındaki merkez orta sahaya sezon başına 10 milyon TL ödeyeceği kaydedildi. Süper Lig'in bitişiyle birlikte serbest kalacak olan Salih için siyah-beyazlıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Bucaspor'un altyapısından yetişen Salih Uçan, daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da Roma, Empoli ve Sion formalarını da giydi.
Salih Uçan, bu sezon 3 kulvarda toplam 40 maça çıkarken, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Alanya'nın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk dakikasında Hajradinovic'le girdiği mücadele yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edildiği açıklandı.

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Salih Beşiktaş’a uçtu!
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