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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Seçim ertelenebilir

Seçim ertelenebilir

29 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimli genel kurul, pandemi nedeniyle ileri tarihe alınabilir. Dernekler Masası’ndan konuyla ilgili gelecek yazı merakla bekleniyor

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimin, yine ertelenebileceği bildirildi. Adaylıkları süren Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yanı sıra başkan Mustafa Cengiz'in de seçime girmesi bekleniyor. 7 Mayıs Cuma gününe kadar listelerin Divan başkanlığına verilmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, kongre havasına girse de Dernekler Masası'ndan Galatasaray'a gelecek yazıya kilitlendi. Daha önce 5 metre mesafe şartı ile seçime izin veren Dernekler Masası'ndan, Türkiye'de başlayan yasakların ardından bu kez seçimin ileri tarihe ertelenmesi ile ilgili karar çıkabileceği öğrenildi. Seçim tarihi konusundaki belirsizlikten Galatasaray futbol takımı da olumsuz etkilenebilir.

HUNCA, HAMAMCIOĞLU LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
BAŞKAN adaylığını daha önce açıklayan Tuncer Hunca, Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildi. Hunca, "Bu bir veda değil, fedadır" diye başladığı açıklamasında, "Camiamızın birlik ve beraberliğe en üst seviyede ihtiyacı olduğu bu dönemde; birleştirici, bütünleştirici irade ile bulunduğumuz bu fedakârlığın, kulübümüz adına başarı olarak geri döneceğine inanıyor, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hassasiyetle hatırlatarak, yapılacak seçimde Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Seçim ertelenebilir
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