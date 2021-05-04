Sergen Yalçın tuttuğunu altın yapıyor!

Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa giderken,teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde eski başarılı günlerine geri döndü.vekariyer rekorlarını kırarak büyük bir sıçrama yaptı.Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca Ersin ve Rıdvan gibi iki genç yeteneği hem siyah-beyazlı takıma hem de Türk futboluna kazandırdı.Geçtiğimiz yıl 63 milyon 250 bin Euro olan kadro değeri bu yıl, 87 milyon 250 bin Euro'ya çıktı ve 24 milyon Euro'luk artış yaşandı.