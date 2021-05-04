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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:32 Son Güncelleme: 4.5.2021 09:51

tuttuğunu altın yapıyor! Kariyer rekorlarını kırdılar

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Sergen Yalçın tuttuğunu altın yapıyor! Kariyer rekorlarını kırdılar

'de her hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan 'ta moraller yüksek. Bu sezon takımdaki çoğu oyuncudan verim alan Beşiktaş'ın piyasa değeri de artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın piyasa değeri, yönetiminde 63 milyon 250 bin Euro’dan 87 milyon 250 bin Euro’ya yükseldi.

Süper Lig'de son haftlara girildi. Lider Beşiktaş, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'e, üçüncü sıradaki Galatasaray ile de farkı 6 puana çıkarmış durumda. Son maçta evinde Hatayspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, Cumartesi günü oynanacak olan kritik Galatasaray derbisine moralli çıkacak.

ABOUBAKAR, LARİN VE GHEZZAL'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS - KARİYER REKORU KIRDILAR

Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa giderken, Vincent Aboubakar (16 gol, 5 asist), teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde eski başarılı günlerine geri döndü. Cyle Larin (23 gol, 4 asist) ve Rachid Ghezzal da (5 gol, 17 asist) kariyer rekorlarını kırarak büyük bir sıçrama yaptı. Larin, Hatayspor maçında tam 4 gol atmayı başardı.

13 İSMİN DEĞERİ ARTTI

Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca Ersin ve Rıdvan gibi iki genç yeteneği hem siyah-beyazlı takıma hem de Türk futboluna kazandırdı. Son güncelenen transfermarkt verilerine göre, Beşiktaş'ta 13 ismin değeri yükseldi. Geçtiğimiz yıl 63 milyon 250 bin Euro olan kadro değeri bu yıl, 87 milyon 250 bin Euro'ya çıktı ve 24 milyon Euro'luk artış yaşandı.

SERGEN YALÇIN'A YENİ SÖZLEŞME

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezona damga vuran teknik direktör Sergen Yalçın'a 1+3 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Sözleşmeyi kabul edeceği belirtilen Sergen Yalçın'ın yıllık 6 milyon lira ücretinin de 10 milyona yükselmesi bekleniyor.

4 PUAN ŞAMPİYON YAPACAK

29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen hocanın maç başına puan ortalaması 2.15... 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana Kartal, Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda... Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak. (Takvim)

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Sergen Yalçın tuttuğunu altın yapıyor! Kariyer rekorlarını kırdılar
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