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Giriş Tarihi: 4.5.2021 20:32 Son Güncelleme: 4.5.2021 21:04

Son dakika: Avrupalı yıldızları geride bırakıp zirveye yerleşti! ’den dikkat çeken istatistik…

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Avrupalı yıldızları geride bırakıp zirveye yerleşti! Cyle Larin’den dikkat çeken istatistik…

Son dakika haberi… ’de şampiyonluğa koşan ’ın parlayan yıldızlarından , bu sezon takımının gol yollarında en çok katkı veren isimlerinden birisi oldu. Önceki sezonlarda siyah-beyazlı takımın kadrosunda düşünülmeyen farklı takımlara kiralanan Larin, ile birlikte açıldı. Beşiktaş’ta bu sezon ligde 19 gol kaydeden Larin, birçok rekoru da kırmayı başardı. Avrupa yıldızları geride bırakarak dikkat çeken bir istatistiğe de imza atan Larin’in, sezon sonunda transfer yapması da bekleniyor.

2017-18 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin, siyah-beyazlı takımda en verimli sezonunu geçiriyor. Kariyerinde birçok ilke bu sezon imza atan Larin, Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya da devam ediyor.

Sergen Yalçın'dan önce kadroda düşünülmeyen ve geçtiğimiz sezonu Zulte Waregem'de geçiren Larin'in Beşiktaş'ta forma giyme şansının düşük olduğu görülüyordu.

Ancak genç teknik adam Sergen Yalçın'ın güvenerek forma şansı verdiği ve performansını arttırdığı Larin, siyah-beyazlıların 'arka direk' golcüsü haline geldi.

Sezon başından bu yana her hafta üzerine koyduğu performansıyla birlikte son haftalarda ise Aboubakar'ın yokluğunda Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlayan Larin, Hatayspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyette tam 4 gol atarak bu sezon ligde 19'uncu golüne ulaştı.

Toplamda 23 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Kanadalı golcü, ligin ilk yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçında da 4 gol kaydetmişti.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde tam 19 gole ulaşan Cyle Larin, OPTA'nın derlediği verilere göre, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde penaltı golü bulunmayan oyuncular arasında rakip fileleri en fazla havalandıran isim oldu.

Hiç penaltı golü atmadan 19 gole ulaşan Larin'in en yakın takipçisi Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri oldu.

İşte Cyle Larin'in geride bıraktığı o isimler...

Cyle Larin - 19

Youssef En-Nesyri - 17

Kevin Volland - 16

Dominic Calvert-Lewin - 15

Lautaro Martínez - 15

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Son dakika: Avrupalı yıldızları geride bırakıp zirveye yerleşti! Cyle Larin’den dikkat çeken istatistik…
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