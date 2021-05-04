Son dakika: Avrupalı yıldızları geride bırakıp zirveye yerleşti! Cyle Larin’den dikkat çeken istatistik…

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde tam 19 gole ulaşan Cyle Larin, OPTA'nın derlediği verilere göre, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde penaltı golü bulunmayan oyuncular arasında rakip fileleri en fazla havalandıran isim oldu.