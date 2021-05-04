Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Roma'da Jose Mourinho dönemi! Resmen açıklandı
Giriş Tarihi: 4.5.2021 16:20 Son Güncelleme: 4.5.2021 16:52

Son dakika: 'da dönemi! Resmen açıklandı

Son dakika: Roma'da Jose Mourinho dönemi! Resmen açıklandı

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekibi 'la yollarını ayıran 'nun yeni takımı belli oldu. İtalyan ekibi , Portekizli teknik direktör 'nın yerine bir başka Portekizli teknik adam Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Mourinho ile 3 yıllık kontrat yapıldığı açıklandı.

Son dakika... İtalya Serie A takımlarından Roma, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın gelecek yıl takımın başında olmayacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün ABD'li başkanı Dan Friedkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Roma ailesi adına Paulo Fonseca'ya bu 2 yılda gösterdiği sıkı çalışma ve liderlik için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bugün Fonseca'yı gönderen Roma'nın yeni hocası Mourinho oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da çok parlak günler geçirmeyen Mourinho, İngiliz ekibinde tutunamamış ve yollar ayrılmıştı. Portekizli teknik adamın yeni kulüp bulması uzun sürmedi.

İtalya'nın köklü takımlarından Roma, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere Mourinho ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

JOSE MOURINHO: ROMA TARAFTARLARININ İNANILMAZ TUTKUSU BENİ BU GÖREVE İKNA ETTİ

Portekizli teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak Roma kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bu göreve kendisini layık gördüğü için yönetime teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün sahipleri ile görüştükten sonra bu kulübün hırsının ne kadar büyük olduğunu anladım. Bu istek beni her zaman motive etti. Birlikte yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Roma hayranlarının inanılmaz tutkusu beni bu göreve ikna etti. Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Mourinho daha önce İtalyan devi Inter'le hem lig hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Yazın başlıyoruz
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Emre Belözoğlu gereksiz yere..."
SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı! Otogar saldırganları 250 dolara bomba taşımışlar
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal
Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!
SON DAKİKA | Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışlar geliyor...
Son dakika haberi: Tam kapanma sonuç verdi, vakalar geriliyor! Kademe kademe açılma böyle olacak
Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Roma'da Jose Mourinho dönemi! Resmen açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA