Son dakika: Roma'da Jose Mourinho dönemi! Resmen açıklandı

Son dakika... İtalya Serie A takımlarından Roma, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın gelecek yıl takımın başında olmayacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün ABD'li başkanı Dan Friedkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Roma ailesi adına Paulo Fonseca'ya bu 2 yılda gösterdiği sıkı çalışma ve liderlik için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bugün Fonseca'yı gönderen Roma'nın yeni hocası Mourinho oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da çok parlak günler geçirmeyen Mourinho, İngiliz ekibinde tutunamamış ve yollar ayrılmıştı. Portekizli teknik adamın yeni kulüp bulması uzun sürmedi.
İtalya'nın köklü takımlarından Roma, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere Mourinho ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
JOSE MOURINHO: ROMA TARAFTARLARININ İNANILMAZ TUTKUSU BENİ BU GÖREVE İKNA ETTİ
Portekizli teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak Roma kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bu göreve kendisini layık gördüğü için yönetime teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün sahipleri ile görüştükten sonra bu kulübün hırsının ne kadar büyük olduğunu anladım. Bu istek beni her zaman motive etti. Birlikte yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Roma hayranlarının inanılmaz tutkusu beni bu göreve ikna etti. Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Mourinho daha önce İtalyan devi Inter'le hem lig hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.