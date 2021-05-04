Son dakika: Roma'da Jose Mourinho dönemi! Resmen açıklandı

JOSE MOURINHO: ROMA TARAFTARLARININ İNANILMAZ TUTKUSU BENİ BU GÖREVE İKNA ETTİ



Portekizli teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak Roma kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bu göreve kendisini layık gördüğü için yönetime teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün sahipleri ile görüştükten sonra bu kulübün hırsının ne kadar büyük olduğunu anladım. Bu istek beni her zaman motive etti. Birlikte yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Roma hayranlarının inanılmaz tutkusu beni bu göreve ikna etti. Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.