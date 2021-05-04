Sonuna kadar varım

Zirvedeki rakiplerinin kazandığı haftayı boş geçmeyen F.Bahçe ikinciliği koruyup, şampiyonluk iddiasını sürdürdüAlanya beraberliğinin ardından şampiyonluk hayallerinden uzaklaşmasına rağmen takımdakiOyuncular hedeften uzaklaşmış olmalarına aldırmaksızın iştahla maça başladı.iştah, kısa sürede farkı getirdi.Bu andan itibaren Erzurumspor adeta kontak kapattı. Fenerbahçe ise skoru almış olmanın rahatlığıyla tempoyu düşürdü.bu maçta gelecek sezona dair önemli sinyaller verdi.hazır olduklarında takıma kalite katacağını ispatlayan iki oyuncuydu.kayıpları oynamaya devam ediyor. Oyuna son 20 dakika dahil olmasına rağmen yorgun Valencia ondan fazla koştu.ile başlayan yeni dönem gelecek adına camiayı ayakta tutuyor. Kafalardaki soru ise aynı:BU sezon Kadıköy'de yaşadığı kayıplarla ağır yara alan ve şampiyonluk yarışında avantaj kaybeden Fenerbahçe, sonunda evinde huzuru buldu. İç sahada son oynadığı 4 karşılaşmayı da (Denizlispor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Erzurum) kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, 12 puanı cebine koyarak rahat bir nefes aldıMAÇIN başında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.