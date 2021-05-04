Sonuna kadar varım

Düşme hattındaki rakibi karşısında mücadeleye hızlı başlayıp 6. dakikada penaltıdan Sosa ile ağları bulan sarı-lacivertliler, Valencia ve Pelkas ile farkı açıp ilk yarıda fişi çekti. Konuk ekibin tek golü 81’de Özgür’den geldi
Zirvedeki rakiplerinin kazandığı haftayı boş geçmeyen F.Bahçe ikinciliği koruyup, şampiyonluk iddiasını sürdürdü Fenerbahçe, Alanya beraberliğinin ardından şampiyonluk hayallerinden uzaklaşmasına rağmen takımdaki mental durum iyiydi. Oyuncular hedeften uzaklaşmış olmalarına aldırmaksızın iştahla maça başladı. Bu iştah, kısa sürede farkı getirdi. Dakikalar 14'ügösterdiğinde skor 3-0'dı... Bu andan itibaren Erzurumspor adeta kontak kapattı. Fenerbahçe ise skoru almış olmanın rahatlığıyla tempoyu düşürdü. F.Bahçe bu maçta gelecek sezona dair önemli sinyaller verdi. İrfan ve Mesut, hazır olduklarında takıma kalite katacağını ispatlayan iki oyuncuydu. Samatta, kayıpları oynamaya devam ediyor. Oyuna son 20 dakika dahil olmasına rağmen yorgun Valencia ondan fazla koştu. Mutsuz vekafasında bazı şeyleri bitirmiş görünüyor.Belözoğlu ile başlayan yeni dönem gelecek adına camiayı ayakta tutuyor. Kafalardaki soru ise aynı: Hoca değişikliğierken olsaydı acaba sonuç ne olurdu?
EVE HUZUR GELDİ!
BU sezon Kadıköy'de yaşadığı kayıplarla ağır yara alan ve şampiyonluk yarışında avantaj kaybeden Fenerbahçe, sonunda evinde huzuru buldu. İç sahada son oynadığı 4 karşılaşmayı da (Denizlispor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Erzurum) kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, 12 puanı cebine koyarak rahat bir nefes aldı
VAR'DAN PENALTI ÇIKTI
MAÇIN başında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.