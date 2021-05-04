Valencia daha ne yapsın!

14 dakika içinde bir penaltı yaptırıp, 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fenerbahçe’nin Ekvadorlu yıldızı galibiyetin mimarı oldu
Fenerbahçe'de bu sezon santrfor bölgesinde istikrar sorunu yaşanırken, Emre Belözoğlu'nun 7 maçta da görev verdiği Enner Valencia dün gecenin yıldızı oldu. Karşılaşmanın başında karşıkarşıya net bir fırsatı kaçıranEkvadorlu futbolcu, hemen ardındantakımına penaltıkazandırdı. 12'de de İrfan Can'ın pasında topu ağlara yollayarak farkı ikiye çıkaran tecrübeli forvet, 14'te ise Pelkas'a asist yaparak sahaya damgasını vurdu. Bu sezon F.Bahçeformasıyla 10 gole ulaşan ilkoyuncu olan Valencia, ilk kezbir Süper Lig maçında hemgol attı hem de asist yaptı.