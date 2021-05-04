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Giriş Tarihi: 4.5.2021

daha ne yapsın!

Valencia daha ne yapsın!

14 dakika içinde bir penaltı yaptırıp, 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fenerbahçe’nin Ekvadorlu yıldızı galibiyetin mimarı oldu

Fenerbahçe'de bu sezon santrfor bölgesinde istikrar sorunu yaşanırken, Emre Belözoğlu'nun 7 maçta da görev verdiği Enner Valencia dün gecenin yıldızı oldu. Karşılaşmanın başında karşı karşıya net bir fırsatı kaçıran Ekvadorlu futbolcu, hemen ardından takımına penaltı kazandırdı. 12'de de İrfan Can'ın pasında topu ağlara yollayarak farkı ikiye çıkaran tecrübeli forvet, 14'te ise Pelkas'a asist yaparak sahaya damgasını vurdu. Bu sezon F.Bahçe formasıyla 10 gole ulaşan ilk oyuncu olan Valencia, ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı hem de asist yaptı.

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Valencia daha ne yapsın!
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