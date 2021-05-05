İngiltere Premier Lig'de hafta sonu oynanması gereken Manchester United - Liverpool maçı, taraftarların sahayı basması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Avrupa Süper Ligi girişimine ve kulübün ABD'li sahipleri Glazer ailesine kızgın olan Manchester United taraftarları, güvenlik bariyerlerini aşarak stadyuma girmiş ve müsabakanın ertelenmesine sebep olmuştu.
ABD'li Glazer ailesi, öfkeli taraftarlarla barışmanın formülünü buldu. İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, Tottenham'dan ayrılmayı düşünen Harry Kane için kesenin ağzını açacak.
Tottenham'da harika günler geçirdiğini ancak artık daha büyük bir kulübe gitmek istediğini ifade eden İngiliz golcü için 90 milyon sterlin ödemeye hazır olan ManU, böylece hem taraftarla aradaki buzları eritmeyi hem de gelecek yıl şampiyon olmayı planlıyor.
Yıllardır Premier Lig'de şampiyonluk hayali kuran Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in yıldız golcü isteğini de böylece karşılaşmış olacak.
Tottenham Başkanı Daniel Levy, daha önce yaptığı açıklamada Kane'i bir Premier Lig ekibine satmayacaklarını ve oyuncusunun değerinin 170 milyon sterlin olduğunu açıklamıştı.
Ancak The Sun'da yer alan habere göre, yaz transfer döneminde paraya ihtiyacı olan Tottenham, Kane'i Manchester United'a satabilir.
Kane, geçmişte verdiği röportajlarda sık sık Tottenham'da oynamaktan gurur duyduğunu belirtse de kupalara kazanmak istediğinin altını çizmişti. 27 yaşındaki golcü, "Tottenham'da oynamak harika olsa da en büyük kupaları kazanmak istiyorum. Burada bunları başaramadık, acı da olsa gerçek bu. Kariyerim bittiğinde ve arkada dönüp baktığımda kupalar görmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.