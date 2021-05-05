Tottenham Başkanı Daniel Levy, daha önce yaptığı açıklamada Kane'i bir Premier Lig ekibine satmayacaklarını ve oyuncusunun değerinin 170 milyon sterlin olduğunu açıklamıştı.

Ancak The Sun'da yer alan habere göre, yaz transfer döneminde paraya ihtiyacı olan Tottenham, Kane'i Manchester United'a satabilir.