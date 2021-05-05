Beşiktaş’ın hem puanı hem oyun gücü var

Beşiktaş derbi ve final maçlarını çok dominant oynuyor. Bu saatten sonra sürpriz kelimesi de bence kendi içinde bir sürpriz barındırırPuan farkı Beşiktaş'ı rahat oynatıyor, Galatasaray ise şampiyonluğa layık olup olmadığını gösterecek bu maçtaSergen Yalçın'ın derbiyi mutlak kazanmak gibi plana ihtiyacı yok. Derbide beraberlik ve Karagümrük'ten 3 puan Beşiktaş'ı şampiyon yaparBu saatten sonra sürpriz kelimesi de bence kendi içinde bir sürpriz barındırır.Ama en önemlisi, oyun gücü var. Bu güçle bugüne kadar geldi. Beşiktaş'ın bir özelliği daha var, derbi ve final maçlarını çok dominant oynuyor. Takım motivasyonu yüksek. Bu maçı da artık şampiyonluğa uzanış maçı olarak görüyor.Fenerbahçe ve Galatasaray evlerinde Gençlerbirliği ve Rizespor mağlubiyetleriyle şampiyonluk yarışındaki seslerini kendi kendilerine kıstılar. Galatasaray'ın Trabzon, Fenerbahçe'nin de Alanya beraberlikleri fişin çekilmesidir.Fenerbahçe, 7 günde Beşiktaş'ın 3 maçta iki kez takılmasını bekliyor ama Belözoğlu'nun takımının da önünde zorlu Ankaragücü deplasmanı ve dış sahada uçan Sivas ile Kadıköy'de maçı var.Futbolun içinde her şey var ama Beşiktaş'ın da büyük avantajı bulunuyor. Üstelik futbol açısından da iki rakibine karşı belirgin artıları var.Ama unutmamak lazım ki F.Bahçe'nin küme düşme mücadelesi veren Kayseri ve A.Gücü deplasmanları var.Sergen Yalçın'ın derbi performansı ve Beşiktaş'ın şampiyonluğa olan inanmışlığı eklenince Beşiktaş bu dakikadan sonra şampiyonluğu bırakmaz diyorum. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de planlarını Galatasaray'ın Beşiktaş'ı Aslantepe'de yeneceği üzerine kurulu.G.Saray'la 6, Fenerbahçe ile 5 puanlık fark ve averajı da düşündüğümüzde Beşiktaş'ın bu derbiden sonra şampiyonluk kapısını iyice aralayacağını düşünüyorum.Derbiyi Galatasaray kazanırsa, son iki maçı Beşiktaş taşıyabilir mi?Tecrübeli oyuncuları var ama sürekli itiraz eden, panikle konuşan, bahaneler arayan da yönetim biçimi izliyoruz.Sergen Yalçın başarıya aç.Yalçın bu sınıf atlama fırsatını kaçırmayacaktır. Fatih Terim, büyük maçların, kriz anlarının adamı. Kabul edelim ki Fatih Hoca son dönemde moral ve motivasyon olarak yüksek değil.Fatih Terim'in bundan etkilenmediğini söylemek gerçekçi olmaz. Bu yüzden Sergen Yalçın bir adım daha önde.Fatih Terim'in önemli bir kariyeri var ve aynı zamanda Sergen Yalçın'ın da faal futbolculuk döneminde hocalığını da yaptı. Yalçın daha önce başka takımlarda geçirdiği sınavlardan sonra ilk önemli deneyiminde çok önemli başarılar elde etti. Bu maçı 3 neticeli görüyorum.O yüzden bu durum avantajını, takımın ve Sergen Yalçın'ın iyi kullanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın işi zor. Mutlak ve mutlak kazanmak mecburiyetinde. Bu mecburiyet de oyun içinde riskleri beraberinde getirecektir. Ortaya çıkan bu durumu, çok iyi kullanabilecek bir Beşiktaş oyunu da sahada olacaktır.Sergen Yalçın, kısıtlı kadrosuna müthiş bir oyun buldu, vazgeçmedi.Dinlenerek geçirecekleri haftadan sonra oynayacaklar. Mazeretsiz bir maç olacak.Gerektiğinde saha dışını da kullandı. Bu özelliklere baktığımızda aslında Terim'in yöntemlerine benziyor. Fatih hoca da krizlerden besledi çoğu zaman gündemi. Derbi sadece sahada oynanmayacak, gerilim olursa G.Saray'ın işine yarar. Derbilerde ev sahibi takım favori başlar. Ama seyircisiz maçın denklemi farklı."Derbilerin havası başkadır, derbiler 3 ihtimallidir." Futboluyla derbinin favorisi olan Beşiktaş karşısındaG.Saray'ın F.Bahçe ile olan 2.'lik yarışı, şampiyonluk hesabından daha gerçekçi. Sergen Yalçın'ın derbiyi mutlak kazanmak gibi plana ihtiyacı yok. Derbide beraberlik ve Karagümrük'ten 3 puan Beşiktaş'ı şampiyon yapar. G.Saray berabere bitirebileceği en az 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe'nin Alanya'dan aldığı 1 puan bile 2.'lik yarışında önemli kabul ediliyorsa aynı formül Terim'in takımı için de geçerli olabilir.Disiplinsiz futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. Bu kadar çok teknik adam değiştirir, binbir emekle geldiğiniz Süper Lig'de doğru kadro kurmazsanız, futbolcuların alacaklarını zamanında ödemezseniz bu son kaçınılmaz olur. Erzurumspor, geçen hafta 10 kişi kalan Başakşehir karşısında 1-0 öndeyken 2. yarıda yorulup oyundan düştüğünde Yılmaz Vurals adece iki değişiklik yaptı, Kocaman da 3 puanı alıp gitti.Tek kelime ile; haksız. Oyuncuyla anlaşma yapıyorsunuz, parasını vermiyorsunuz. Sonra şikâyet edince suçlu oluyor.Öte taraftan bir oyuncu sahaya çıkıyorsa, 'Oynamam' diyemez. Bu iş ahlakına da uymaz. Paran için mücadeleni yapıyorsun, bunu hak etmek için sahada da mücadeleni yapacaksın.Nasıl ki bir teknik adam en fazla iki takımda çalışma sınırlamasına sahipse -ki bu doğru bir karardı- takımlara da bir sezonda en fazla iki ya da 3 teknik adam ile çalışma izni getirilmeli. Yılmaz Vural burada mağdur. "Parasını almayanın kontratını talep etmesi en doğal hakkıdır" diyen bendim. Erzurum maçındaki sahaya kadar çıkmış, oyuncunundeme lüksü de yoktur! Bu ihanettir. Yılmaz Vural'ın sözlerine değer katar.Bu kadar çok transferin olabildiği, her sezon en az 15-20 oyuncunun gelip gittiği bir ortamda düzen sağlamak mümkün değil. Oyuncuların ödemelerini zamanında yapamıyorsanız, yabancı oyuncular tam bir karın ağrısı ve büyük bir sorun olarak karşınıza geliyor.Erzurum'da daha önce de ilişiği kesilen yabancı isimler vardı. İşler kötü gittiğinde yabancıların infialleri de olumsuzluğa dönüyor. Bu biraz da karakter meselesi. Ne olursa olsun futbolcular bu tip hareketleri yapmamalı.Görünen o ki; Cüneyt Çakır'ı yapacaklar. Yine tartışmalara hazırlanın. Halil Umut Meler bu sezonki formuyla bu maçı daha çok hak ediyor.Kağıt üstünde en doğru seçim gibi gözükse de, VAR hakemi aslında bu maçı yönetecek.VAR'ın sunduğu müthiş imkânlara rağmen bir adım ileriye gidemeyen hakemlerin bütün sezon yaşattıkları tartışmaların, garip kararların ardından derbiyi kimin yöneteceğinin önemi yok. Beşiktaş ve G.Saray'ın maçlarına üçer gün arayla aynı hakemleri atayan MHK, Cüneyt Çakır'a görev verir, olur biter…Büyük olasılıkla Fırat Aydınus yönetecek. Üst üste çok iyi maçlar yönetti. İyi bir hakeme böyle bir final yakışır.Son hafta maç yönetmeyenvearasında tercih olur. Aydınus favorim.Emekliliği gelmiş hakem yönetmemeli.Mete Kalkavan derbinin altından kalkar.