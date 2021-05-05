Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dorukhan tamam Caulker sırada!
Giriş Tarihi: 5.5.2021

Dorukhan tamam Caulker sırada!

Dorukhan tamam Caulker sırada!

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile söz kesen Fenerbahçe, Alanya’dan transferinde de önemli mesafe kat etti

Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor.

SZALAİ'YE PARTNER
F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu. Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaymakamdan otomobilde iğrenç hareket! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı
Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Çukur’un yıldızı Damla Sönmez’den bomba aşk itirafı!
Türkiye'den baş döndüren Doğu Akdeniz hamleleri! Fransa ve Yunanistan istediğini alamadı...
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi
Son dakika: Manchester City - PSG maçında sinirler gerildi! Maç sonrası olay açıklamalar geldi…
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Yazın başlıyoruz
SON DAKİKA | Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışlar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Dorukhan tamam Caulker sırada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA