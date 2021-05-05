Emre Belözoğlu'nun başarısı rakamlara yansıdı! 40 günde kendini aştı

'HENÜZ İSTENEN SEVİYEDE DEĞİLİZ'

Rakip ceza sahasında 50 kez topla buluşulurken, bu maça kadar kendi döneminin en iyi sayısı 38 ile Gaziantep maçında gerçekleşmişti. 4.84'lük gol beklentisi ise hem Belözoğlu döneminin hem de sezonun rekoru olarak istatistiklere geçti.