SZALAİ'YE PARTNER

F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu. Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi.