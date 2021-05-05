G.Saray maçında göreceksiniz

maçındaki başlangıç iyiydi. (14 dakikada 3-0) Galatasaray maçında öz güveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz sahada. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Şampiyonluğa giden yolun ne olduğunu, nasıl maçlar kazanılması gerektiğini biliyoruz. Şampiyonluğa ulaşana dek de bunu yaparak savaşmaya devam edeceğiz.oynamaya devam ettikçe ben de gol fırsatı bulacağım. Ama gol krallığından ziyade şampiyonluk önemli.sezonki performansımdan sonra ilgi olması normal. Zamanı gelince transfer konusunda gelişmeler olacaktır. Şu anda şampiyonluğa odaklandım.Yalçın bana öz güven verdi. Sahada en iyisini yapmamızı istiyor. Saha içinde, sol kanatta ve forvet hattında bana özgürlük sağladı.Yalçın'ın kendi tarzı var, başkasıyla kıyaslanamaz. Umarım Jose Mourinho ve Jürgen Klopp'tan daha iyi olur.benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Buraya gelmemde yardımcı oldu. Saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatımın her alanında etkisi var.kız çocuğuna kendi isminin verilmesi ile ilgili) Birileri benim ismimi çocuklarına verdiği zaman bu durum beni mutlu ediyor, ben de onlar için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer ben bir isim düşünecek olsaydım, bu isim Drogba olurdu. Benim futbol futboldaki idolüm ve örnek aldığım isim Drogba.