Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
Giriş Tarihi: 5.5.2021 14:14

: 'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı

DHA
Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı

Teknik Direktörü , "44 yıllık hasretinin dinmesine çok yaklaştık, önümüzde sadece son 90 dakikamız kaldı. Bu hedefe ulaşmak için çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, TFF 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi, tek hedeflerinin bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak olduğunu vurguladı. Ligde 67 puanla averajla ikinci sırada bulunduklarını, bu maçı kazandıkları takdirde Süper Lig'e çıkacaklarını aktaran Keleş, "Sezon başından bugüne tek arzumuz Giresunspor'un 44 yıldır süren Süper Lig hasretini dindirmekti. Bugün 44 yıllık bu hasretin dinmesine çok yaklaştık. Önümüzde son 90 dakikamız kaldı. Hedefe ulaşmak için çok iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Takım olarak moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ve oyuncularına güvendiğini belirten Hakan Keleş, "Süper Lig için artık önümüzde son bir 90 dakika var. Konsantrasyonumuz yerinde, oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Onlara olan inancım her zaman olduğu gibi bugün de tam. İnanıyorum ki başaracağız. Takım olarak iyi motive olduk. Pazar günü oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılarak Süper Lig'e çıkmak ve Süper Lig özlemine son vermek istiyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaymakamdan otomobilde iğrenç hareket! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih açıklandı!
Son dakika... İçişleri Bakanlığı Market genelgesinde kritik detaylar: Sigara ve hafta sonu...
Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Son dakika haberi: Kapıda pandemi desteği! O ödemeler kapıda yapılacak
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Son dakika: Şampiyonluk yarışı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Artık şampiyonu sadece hakemler değiştirir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı
Çukur’un yıldızı Damla Sönmez’den bomba aşk itirafı!
Türkiye'den baş döndüren Doğu Akdeniz hamleleri! Fransa ve Yunanistan istediğini alamadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Keleş: Giresunspor'un 44 yıllık hasretinin dinmesine 90 dakika kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA