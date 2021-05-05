İstanbul'a son bilet! Real Madrid ile Chelsea final için kozlarını paylaşacak

Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak kritik maç bu gece 22:00'da başlayacak. Real Madrid, kupanın en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. 13 kez şampiyon olan Real Madrid'in bu geceki rakibi Chelsea ise bir kez kupayı kazandı. Manchester City'nin PSG'yi elemesinden sonra son finalist bugün belli oluyor.

İspanya'da seçimde görevli olan Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek. Eğer Chelsea finale çıkarsa Manchester City ile birlikte iki İngiliz ekibi finalde karşılaşmış olacak. Real Madrid finale çıkarsa Pep Guardiola yeniden Madrid ekibiyle karşılaşmış olacak.

The Times'ın haberine göre UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı.

CHELSEA MUHTEMEL 11'İ

MENDY, JAMES, THİAGO SİLVA, RÜDİGER, ALONSO, JORGİNHO, KANTE, PULİSİC, HAVERT, ZİYECH, WERNER

REAL MADRİD MUHTEMEL 11'İ

COURTOİS, ODRİOZOLA, RAMOS, MİLİTAO, MENDY, CASEMİRO, KROOS, MODRİC, VİNİCİUS, ASENSİO, BENZEMA

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