İstanbul’daki ilk finalist M.City

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransa'daki mücadelede Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup eden Manchester City, dün de rakibini sahasında 2-0 yenerek finale yükseldi. İngiliz devinegalibiyeti getiren golleri11 ve 63. dakikalarda RiyadMahrez attı. PSG'de 69'da Di Maria kırmızı kart gördü. 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final mücadelesinde M.City'nin rakibi, İspanya'daki 1-1 biten maçın rövanşında bugün oynanacak Chelsea-Real Madrid eşleşmesindengalip ayrılan takım olacak.