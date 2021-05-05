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Giriş Tarihi: 5.5.2021

İstanbul’daki ilk finalist M.City

İstanbul’daki ilk finalist M.City
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransa'daki mücadelede Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup eden Manchester City, dün de rakibini sahasında 2-0 yenerek finale yükseldi. İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Riyad Mahrez attı. PSG'de 69'da Di Maria kırmızı kart gördü. 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final mücadelesinde M.City'nin rakibi, İspanya'daki 1-1 biten maçın rövanşında bugün oynanacak Chelsea- Real Madrid eşleşmesinden galip ayrılan takım olacak.

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İstanbul’daki ilk finalist M.City
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