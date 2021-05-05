Kim yetişirse formayı giyer

Galatasaray maçında şampiyonluğunu ilan etmenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ta herkes oynamak istiyor. Hazırlıklar dün başlarken idmanda 4 eksik vardı. Sağlık heyeti bu oyuncular için yoğun mesaide. İşte Kartal'ın idman raporu:ABOUBAKAR: Kasığında kanama ve ödem bulunan Kamerunlu futbolcuya, doktorlar özel bir antrenman programı hazırladı. Kadroda olması için çalışılıyor.N'KOUDOU: Son haftaların yükselen isminin sol uyluk arka üst adalesinde gerilme var. Bugün ya da yarın antrenmana çıkması bekleniyor.GÖKHAN TÖRE: Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu dün fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Derbiye kadar oynayabilecek seviyeye geleceği ifade edildi.LJAJİC: Son 3 maçta 3 asist yaparak takımına katkı sağlamaya başlayan oyuncu, yoğun fikstürden dolayı ekstra dinlendirilmek amacıyla takımdan ayrı salonda çalıştı.. Sergen Yalçın'ın, Hatayspor maçındaki 11'i bozmayı istemediği kaydedilirken, N'Koudou ve Gökhan Töre'nin durumuna kilitlendiği belirtildi. Sol kanatta sahibini bekleyen forma için iki oyuncudan hazır olanı sahaya sürecek olan Yalçın'ın, ilk tercihi N'Koudou olacak.GEÇTİĞİMİZ ay Tottenham'da görevine son verilen ünlü teknik adam Jose Mourinho, yeni takımını bulmakta zorlanmadı. Serie A'nın köklü kulübü Roma, dün Portekizli çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Mourinho dadiyerek iddialı bir açıklama yaptı. Roma en son 2000-01 yılında şampiyon olmuştu.Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen 13. yerli teknik adam olmak için gün sayan Sergen Yalçın'ın keyfi yerinde. Dün idmanda topla şov yapıp adeta, "Eski halimden bir şey kaybetmedim. Çıkar oynarım" mesajı verdi.