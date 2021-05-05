Küçük dev adam!

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, toplam pas, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde kendi döneminin en iyi sayılarına 3-1 kazanılan Erzurumspor maçında ulaştı. Sarı-lacivertliler, 14 dakikada 3-0'lık skoru yakaladığı 90 dakikada 40 yaşındaki hocası ile değişen oyunun aynı zamanda geliştiğini de gösterdi.Belözoğlu, 40 günde büyük işler başardı. Fenerbahçe,Rakip ceza sahasında 50 kez topla buluşulurken,4.84'lük gol beklentisi ise hem Belözoğlu döneminin hem de sezonun rekoru olarak istatistiklere geçti. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, istatistiklere yansıyan değişime rağmen takımın henüz istenen seviyede olmadığına inanıyor.Belözoğlu'nun Erzurum maçı bitmeden sahayı terk etmesinin sebebi bitiricilikteki yetersizlik.