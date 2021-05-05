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Giriş Tarihi: 5.5.2021

Küçük dev adam!

VOLKAN DEMİR
Küçük dev adam!

ile sadece 7 maça çıkan genç çalıştırıcı, BB karşısında pas, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde kendi döneminin en iyi sayılarına ulaştı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, toplam pas, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde kendi döneminin en iyi sayılarına 3-1 kazanılan Erzurumspor maçında ulaştı. Sarı-lacivertliler, 14 dakikada 3-0'lık skoru yakaladığı 90 dakikada 40 yaşındaki hocası ile değişen oyunun aynı zamanda geliştiğini de gösterdi. 25 Mart'ta takımın başına geçen Belözoğlu, 40 günde büyük işler başardı. Fenerbahçe, Erzurum karşısında 654 pas yaptı. 7 maçlık Belözoğlu döneminde ilk kez 600 barajı aşıldı.

'HENÜZ İSTENEN SEVİYEDE DEĞİLİZ'
Rakip ceza sahasında 50 kez topla buluşulurken, bu maça kadar kendi döneminin en iyi sayısı 38 ile Gaziantep maçında gerçekleşmişti. 4.84'lük gol beklentisi ise hem Belözoğlu döneminin hem de sezonun rekoru olarak istatistiklere geçti. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, istatistiklere yansıyan değişime rağmen takımın henüz istenen seviyede olmadığına inanıyor. Özellikle yakalanan gol pozisyonlarını gole çevirme konusundaki sıkıntı konusunda rahatsızlık yaşıyor. Belözoğlu'nun Erzurum maçı bitmeden sahayı terk etmesinin sebebi bitiricilikteki yetersizlik. Bu durum "Bir de golcüsü olsa rakamlar ne olacak" dedirtiyor.

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