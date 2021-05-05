Küçük dev adam!

Fenerbahçe ile sadece 7 maça çıkan genç çalıştırıcı, BB Erzurumspor karşısında pas, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde kendi döneminin en iyi sayılarına ulaştı
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, toplam pas, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde kendi döneminin en iyi sayılarına 3-1 kazanılan Erzurumspor maçında ulaştı. Sarı-lacivertliler, 14 dakikada 3-0'lık skoru yakaladığı 90 dakikada 40 yaşındaki hocası ile değişen oyunun aynı zamanda geliştiğini de gösterdi. 25 Mart'ta takımınbaşına geçen Belözoğlu, 40 günde büyük işler başardı. Fenerbahçe, Erzurum karşısında654 pas yaptı. 7 maçlıkBelözoğlu döneminde ilk kez600 barajı aşıldı.
'HENÜZ İSTENEN SEVİYEDE DEĞİLİZ'
Rakip ceza sahasında 50 kez topla buluşulurken, bu maçakadar kendi döneminin eniyi sayısı 38 ile Gaziantep maçındagerçekleşmişti. 4.84'lük gol beklentisi ise hem Belözoğlu döneminin hem de sezonun rekoru olarak istatistiklere geçti. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, istatistiklere yansıyan değişime rağmen takımın henüz istenen seviyede olmadığına inanıyor. Özellikleyakalanan gol pozisyonlarınıgole çevirme konusundakisıkıntı konusunda rahatsızlıkyaşıyor. Belözoğlu'nun Erzurum maçı bitmeden sahayı terk etmesinin sebebi bitiricilikteki yetersizlik. Bu durum "Bir degolcüsü olsa rakamlar ne olacak"dedirtiyor.