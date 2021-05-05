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Giriş Tarihi: 5.5.2021 22:53

'de ayın futbolcusu !

AA
Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz!

Fransa ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , takımda nisan ayının futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda nisan ayının futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz!
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