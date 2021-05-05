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Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:30 Son Güncelleme: 5.5.2021 12:35

'nin başı dertte! Barbekü partisi sonrası soruşturma başlatıldı

AA
Messi'nin başı dertte! Barbekü partisi sonrası soruşturma başlatıldı

'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, 'nın takım kaptanı 'nin evinde tüm takıma öğle yemeği vermesinden dolayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İspanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında ev misafirlikleri ve 6 kişiden fazla toplanma yasağı olmasına rağmen Messi'nin 3 Mayıs pazartesi günü evinde tüm takıma yemek vermesi tartışmalara neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barcelonalı futbolcuların eşleriyle birlikte katıldığı öğle yemeği haberinin basında yer almasının ardından LaLiga kurumu konuya ilişkin soruşturma başlatma kararı aldı.

Ayrıca Katalonya özerk hükümetinin sözcüsü Meritxell Budo da Kamu Sağlık Ajansının olayı araştıracağını duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Barcelona Kulübünün üst düzey yetkililerinin "bu özel bir organizasyon" diyerek, Messi'nin evinde verilen yemekle ilgili herhangi bir sorumluluklarının olmadığını vurguladıkları belirtildi.

Normal bir dönemde "bir jest" olarak algılanan ancak Kovid-19'dan dolayı para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Messi ve davete giden futbolcuların, evin bahçesinde verilen öğle yemeği boyunca müzik dinleyip, eğlenip, "şampiyon, şampiyon" diye bağırdıkları bilgisi de basında yer aldı.

İspanyol futbolunda Kovid-19 önlemlerinin ihlal edildiği bu olay ilk olmazken, salgından dolayı genel kapanmanın uygulandığı mayıs 2020'de Sevilla'dan dört futbolcu eşleriyle birlikte organize ettiği yemeğin ardından, özür dilemek zorunda kalmış ve tedbir amaçlı 15 gün antrenmanlardan uzaklaştırılmıştı.

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Messi'nin başı dertte! Barbekü partisi sonrası soruşturma başlatıldı
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