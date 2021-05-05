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Giriş Tarihi: 5.5.2021 14:07 Son Güncelleme: 5.5.2021 14:11

aday olacak mı? Basın toplantısı ertelendi!

Mustafa Cengiz aday olacak mı? Basın toplantısı ertelendi!

'da başkanlık seçimi sayılı günler kala adaylar netleşmeye başladı. Mevcut başkan 'ın yarın basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi hakkında açıklama yapılmıştı fakat gelen açıklamaya göre basın toplantısını ileri bir tarihe alındığı ifade edildi.

Galatasaray'da bir yandan gözler derbi maçındayken diğer yandan da başkanlık seçimi için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in adaylığını açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan gelen resmi bir açıklamaya göre 6 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray dün 6 Mayıs'ta Mustfa Cengiz'in bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayarak, "Başkanımız Mustafa Cengiz, 6 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecekti." denildi. Fakat bugün yeniden bir açıklama yapıldı ve yarın düzenlenecek olan basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

Mustafa Cengiz: Şampiyonluk şansımız devam ediyor. En önemli şey bu maç. Bir final oynayacağız. Takım her şeyden önce gelir.

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Mustafa Cengiz aday olacak mı? Basın toplantısı ertelendi!
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