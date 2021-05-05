Mustafa Cengiz aday olacak mı? Basın toplantısı ertelendi!

Galatasaray'da bir yandan gözler derbi maçındayken diğer yandan da başkanlık seçimi için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in adaylığını açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan gelen resmi bir açıklamaya göre 6 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray dün 6 Mayıs'ta Mustfa Cengiz'in bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayarak, "Başkanımız Mustafa Cengiz, 6 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecekti." denildi. Fakat bugün yeniden bir açıklama yapıldı ve yarın düzenlenecek olan basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

Mustafa Cengiz: Şampiyonluk şansımız devam ediyor. En önemli şey bu maç. Bir final oynayacağız. Takım her şeyden önce gelir.