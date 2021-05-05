Rota İtalya hedefteki isim Cornelius

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Andreas Cornelius'un transferini sonuçlandırmak için resmi girişimlere başladı. Bordo-mavili kulüp, daha önce ön anlaşma sağladığı Bruno Peres'in transferini bitiren menajerlere, 28 yaşındaki Danimarkalı golcüyü de bitirmesi için yetki verdi. İlk görüşme oyuncuyu Atalanta kulübünden satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma ile yapıldı. Serie A'da küme düşenöğrenildi.Atalanta ile anlaşılması halinde Cornelius ile masaya oturulacak ve sözlü görüşmeler, resmiyete dökülecek. Bordo-mavili takımın forvet için düşündüğü diğer oyuncu Tiquinho Soares ile de rakamsal düzeyde görüşmeler devam ediyor. En son Çin'de oynayan Brezilyalı içinortaya çıktı.TRABZONSPOR'UN Göztepe ile oynadığı maçta rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla atılan Berat Özdemir'e, PFDK +2 maç daha ceza verdi. 22 yaşındaki futbolcu, "İhraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti" nedeniyle 8500 TL para cezası alırken 2 resmi müsabakadan men edildi. Yapılan açıklamada, cezanın infazının görmüş olduğu kırmızı kart cezasının bitiminden itibaren başlatılmasına karar verildiği duyuruldu.