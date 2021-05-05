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Giriş Tarihi: 5.5.2021 16:11

: “Hikayesi olan bir şampiyonluk olacak”

İHA
Samet Aybaba: “Hikayesi olan bir şampiyonluk olacak”

TFF 1. Lig'de zirvede yer alan 'da Teknik Direktör , “Hikayesi olan bir şampiyonluk olacak. Sıradan bir şampiyonluk değil. Çok fedakarlıklar yapıldı. Şampiyon olunca hepsini konuşacağız” dedi.

Ligde 67 puanla lider olan ve aynı puandaki rakiplerinden ikili averajda da üstün durumda bulunan Adana Demirspor, şampiyonluk için son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mavi-lacivertli ekip, ligin 34. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

"SON MAÇA DA CİDDİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 10 haftada takımın çok iyi yerlere geldiğini kaydederek, "Geleli 10 hafta olmuştu ve 10'dan geriye doğru sayarak hazırlandık. Oyuncularımız her maça aynı özveri ve ciddiyetle çıktılar. O nedenle son maça da ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Takımdaşlık yükseldi, birbirlerini daha çok seviyor. Bu şehre bu şampiyonluğu getirmek istiyorlar. Bu şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz. Kolay değildi, her maç zordu. Her maç finaldi. 10 hafta içinde bir berabere kaldık. İkinci beraberliği alsaydık belki bunları konuşmuyorduk. Oyuncularımız her maçı final gibi gördüler. Son maçı daha da ciddiye alıyorlar. İstekleri, coşkuları o yönde. İnşallah Menemenspor maçını da kazanıp Adana Demirspor'u şampiyon yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"HİKAYESİ OLAN BİR ŞAMPİYONLUK"

Memleketinde Adana Demirspor'un şampiyon olmasını çok istediğini söyleyen Aybaba, "Bir şampiyon olalım, ondan sonra karşılık mı ağlarız yoksa hep beraber mi ağlarız bakacağız. Bazı şeyleri konuşacağız. Çünkü hikayesi olan bir şampiyonluk olacak bu. Sıradan bir şampiyonluk değil. Çok fedakarlıklar, çok yapılan şeyler var. Onu inşallah Menemen'i yendikten sonra oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Aybaba, şampiyon olduklarında taraftarların evinin önüne gidip kutlama yapacaklarını söyledi.

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Samet Aybaba: “Hikayesi olan bir şampiyonluk olacak”
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