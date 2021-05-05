Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Chelsea İstanbul için kozlarını paylaşıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç bu akşam oynanacak. İstanbul'da oynanacak final için son randevuya çıkan Chelsea ve Real Madrid, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükselen Manchester City'nin rakibi olmak için kozlarını paylaşacak.

Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak kritik maç bu gece 22:00'da başlayacak. Real Madrid, kupanın en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. 13 kez şampiyon olan Real Madrid'in bu geceki rakibi Chelsea ise bir kez kupayı kazandı.

Eğer Chelsea finale çıkarsa Manchester City ile birlikte iki İngiliz ekibi finalde karşılaşmış olacak. Real Madrid finale çıkarsa Pep Guardiola yeniden Madrid ekibiyle karşılaşmış olacak.

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Werner, Havertz

Real Madrid: Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius, Benzema