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Giriş Tarihi: 5.5.2021 22:09 Son Güncelleme: 5.5.2021 22:59

İstanbul'daki iki finalde de yer alan tek futbolcu! Bir dönem Süper Lig'de oynadı...

SABAH.COM.TR SPOR
Scott Carson İstanbul'daki iki finalde de yer alan tek futbolcu! Bir dönem Süper Lig'de oynadı...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmandaki ilk maçta PSG'yi 2-1 mağlup eden , bu maçın rövanşında ise sahasında 2-0 kazanarak İstanbul'daki dev finale ilk bileti alan ekip oldu. İngiliz ekibinin kadrosunda yer alan 35 yaşındaki kaleci , 16 yıl sonra bir ilki yaşayacak.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, rövanş maçında sahasında PSG'yi 2-0 mağlup ederek İstanbul'daki finale yükselen ilk takım oldu. İngiliz ekibinin galibiyet gollerini Cezayirli yıldız Riyad Mahrez kaydetti. Manchester City'nin kadrosunda yer alan kalecilerden Scott Carson, 16 yıl sonra bir ilki yaşayacak.

Bir dönem Bursaspor forması da giyen Scott Carson, İstanbul'da düzenlenen 2005 yılındaki finalde Milan'ı devirip mutlu sona ulaşan Liverpool kadrosunda yer alıyordu.

İstanbul'daki finalin ilk yarısını 3-0 geride kapatan Liverpool, Milan karşısında geriden gelerek normal süresi 3-3 biten maçta penaltılarda kupaya uzanmıştı.

Leeds United altyapısında yetişen İngiliz kaleci, 2004/05 sezonunun devre arasında Liverpool'un yolunu tuttu. Liverpool'un İstanbul'daki finalde kalecisi ise Polonyalı Jerzy Dudek'di. Carson ise kadroda yer alan yedek kalecilerden biriydi.

35 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2019'da Derby County'den Manchester City'ye 2 yıllığın kiralandı.

TÜRKİYE'DE DE OYNADI!

2011'de Süper Lig'in yolunu tutan İngiliz file bekçisi, West Bromwich Albion'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Bursaspor'a transfer oldu.

Manchester City'nin İstanbul'da oynanacak finaldeki rakibi Chelsea - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

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Scott Carson İstanbul'daki iki finalde de yer alan tek futbolcu! Bir dönem Süper Lig'de oynadı...
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