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Giriş Tarihi: 5.5.2021 09:05 Son Güncelleme: 5.5.2021 09:13

'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'

Sergen Yalçın'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'

Son dakika... 'in 40. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. 'nin 5, sarı-kırmızılı rakibinin ise 6 puan önünde lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, 'nda galibiyet için gidecek. Oyuncularıyla bir toplantı yapan , derbiye beraberlik için değil kazanmak için çıkacaklarını ifade ederken, "Derbiyi kazanmaya gideceğiz. Kafasında başka düşünce olan varsa bizimle TT Stadı'na gelmesin" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Beşiktaş şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Cumartesi günü Galatasaray deplasmanında çok önemli bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın tek hedefi galibiyet.

TÜM HESAPLARI GALİBİYET ÜZERİNE
Tüm planlarını 3 puan üzerine yapan başarılı hoca tesislerde bazı futbolcuların, "Beraberlik yeter" görüşünde olduğunu öğrenince çok sinirlendi. Yalçın hemen bir toplantı düzenledi.

BEŞİKTAŞ HEP KAZANMAYA ÇIKAR
Takvim'in haberine göre Sergen Yalçın, "Beşiktaş her yerde her maça galibiyet için çıkar. Derbiyi kazanmaya gideceğiz. Kafasında başka düşünce olan varsa bizimle TT Stadı'na gelmesin" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'I EZBERLETTİRİYOR
Bu sözler Ümraniye'de zaten üst seviyede olan motivasyonu daha da yükseltti. Yalçın, G.Saray'ın maç görüntülerini izleterek rakibin artı ve eksilerini futbolcularına ezberletiyor.

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?
Şampiyonluğa sadece 4 puan uzaklıkta olan Beşiktaş artık mutlu sona ulaşmak için günleri sayıyor. Hafta sonu Galatasaray deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar benzer bir heyecanı 2015-2016 sezonunda da yaşamıştı. Bitime yine 3 hafta kala Fenerbahçe'nin bu kez 6 puan önünde lider olan Kartal, TT Stadı'ndaki derbiyi Mario Gomez'in golüyle 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş bir sonraki hafta ise evinde Osmanlıspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Tarihin tekekkür edip etmeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

ÜMRANİYE'DE GÜLEN YÜZLER
Derbinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta moraller çok yüksek. Dünkü idmanda oynanan çift kale maçı kazanan takım çok büyük bir sevinç yaşadı.



SAKATLARDAN İYİ HABERLER VAR
Kritik Galatasaray maçı öncesi sakat futbolculardan gelen haberler Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Aboubakar'ın 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlayacağı ve derbide kadroda olacağı öğrenildi. Gökhan Töre ve N'Koudou'nun da bir aksilik yaşanmazsa forma giymesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ
Kartal'ın en büyük silahlarından Cyle Larin dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Kanadalı forvet, "Hafta sonu final maçı olacak gibi. Galatasaray maçında da savaşacağız ve neden şampiyon olmak istediğimizi göstereceğiz. Hatay maçındaki başlangıcı her maçta başlamak istiyoruz. Galatasaray maçında bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, takım olarak savaşan bir takım göreceksiniz" dedi.

BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ!
İddaa Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Beşiktaş 1.05'lik oranıyla açık ara favori olarak gösterildi. Kartal'ın takipçilerinden Fenerbahçe'ye 6.00, Galatasaray'a ise 12.00'lik oran verildi.

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Sergen Yalçın'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'
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