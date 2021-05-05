Sergen Yalçın'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?

Şampiyonluğa sadece 4 puan uzaklıkta olan Beşiktaş artık mutlu sona ulaşmak için günleri sayıyor. Hafta sonu Galatasaray deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar benzer bir heyecanı 2015-2016 sezonunda da yaşamıştı. Bitime yine 3 hafta kala Fenerbahçe'nin bu kez 6 puan önünde lider olan Kartal, TT Stadı'ndaki derbiyi Mario Gomez'in golüyle 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş bir sonraki hafta ise evinde Osmanlıspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Tarihin tekekkür edip etmeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.