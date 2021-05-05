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Giriş Tarihi: 5.5.2021 18:05 Son Güncelleme: 5.5.2021 18:12

'dan 'e yeni sözleşme!

İHA
Sivasspor'dan Max Gradel'e yeni sözleşme!

ekiplerinden Demir Grup 'da kulübü yönetimi, sözleşmesi 2022’de bitecek olan başarılı futbolcu ’e yeni sözleşme uzatma teklifinde bulunacak.

Sivasspor, başarılı bir grafik çizen Max Gradel ile 2024 yılına kadar devam etmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, Fildişi Sahilli oyuncuya sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için önümüzdeki günlerde teklifte bulunacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın 'kadroda tutulmalı' raporu verdiği Max Gradel ile sözleşme uzatmak isteyen Sivassporlu idareciler 33 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin olumlu neticelenmesinin ardından Gradel ile yeni bir anlaşma yapılacak.

45 MAÇTA 11 GOL 12 ASİST!

Sezon başında Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse'dan transfer edilen Max Gradel, kırmızı-beyazlı forma ile toplamda 45 maça çıktı. 36 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 45 karşılaşmada sahaya çıkan Gradel, 11 kez fileleri havalandırdı, 12 gol pası verdi. 5 kez sarı kart gören Gradel, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Gradel Sivasspor forması ile toplamda 3 bin 762 dakika sahada kaldı.

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Sivasspor'dan Max Gradel'e yeni sözleşme!
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