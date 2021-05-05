Sivasspor'dan Max Gradel'e yeni sözleşme!

45 MAÇTA 11 GOL 12 ASİST!

Sezon başında Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse'dan transfer edilen Max Gradel, kırmızı-beyazlı forma ile toplamda 45 maça çıktı. 36 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 45 karşılaşmada sahaya çıkan Gradel, 11 kez fileleri havalandırdı, 12 gol pası verdi. 5 kez sarı kart gören Gradel, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Gradel Sivasspor forması ile toplamda 3 bin 762 dakika sahada kaldı.