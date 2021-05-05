Son dakika! Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu belli oldu!

Beşiktaş'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Aboubakar'ın ve Gökhan Töre'nin durumu belli oldu. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Diğer yandan Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı. Töre'nin derni maçında forma giymesi bekleniyor.
N'KOUDOU'NUN DURUMU NETLEŞMEYE BAŞLADI
Hatayspor maçında oyundan çıkan N'Koudou bugünkü çalışmalarda yer almadı fakat yarın takımla antrenmana katılması bekleniyor. Oyuncunun tedavisi devam ediyor.
BEŞİKTAŞ KRİTİK BİR MAÇA ÇIKIYOR
Süper Lig'de 40. hafta maçlarının hepsi cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği hafta olarak görülen bu kritik haftada Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Türk Telekom'da oynanacak olan maçın sonucu şampiyonluğun da düğümü çözecek. Galatasaray bu maçı kazanarak Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın alacağı galibiyet ise şampiyonluk yarışını şekillendirecek.
LİGİN İLK YARISINDA KAZANAN BEŞİKTAŞ OLMUŞTU
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş evinde Galatasaray'ı Josef ve N'Koudou'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti. O dönem Galatasaray forması giyen Diagne 58. dakikada kırmızı kart görmüş ve Galatasaray 10 kişi ile sahadan mağlup ayrılmıştı.