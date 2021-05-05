Son dakika... Süper Lig'de 81 puanlı Beşiktaş'ın 5 puan arkasında olan Fenerbahçe, az da olsa ligi zirvede bitirme umudunu koruyor. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte çıkışa geçen ve oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Kanarya, yeni sezonun planlamasını da yapıyor. Yunan basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin listesinde Bruma da yer alıyor.
Gelecek sezon için bazı bölgelere takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, kanat bölgesi için Portekizli ismi gündemine aldı.
2013 yılında Sporting'den 13 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelen Bruma, Süper Lig ekibi Gaziantep ve İspanyol temsilcisi Sociedad'da kiralık oynadıktan sonra sarı-kırmızılı takıma döndükten sonra gösterdiği performansla Leipzig'e 15 milyon euro'ya satılmıştı.
Almanya ekibinden PSV'nin yolunu tutan Portekizli daha sonra ise Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a kiralandı. 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi bitecek olan Olympiakos'un Bruma'nın satın alma opsiyonuyla ilgili sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor.
Yunan basınında yer alan habere göre 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirim bekleyen Olympiakos, PSV'den olumsuz yanıt alırsa 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıl daha kiralamak için öneride bulunacak.
Haberin detaylarında ise Bruma'ya 2 takımın daha talip olduğu yazıldı. Bu takımlardan biri Eintracht Frankfurk, diğeri ise Fenerbahçe.
Geçmiş yıllarda Galatasaray forması giyen birçok futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Bruma için de ısrarcı olduğu ifade edildi. Portekizli eğer Fenerbahçe'nin yolunu tutarsa, Galatasaray'da oynayıp daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular listesine girecek.
BİRÇOK İSİM GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE'YE GİTTİ!
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda daha önce Galatasaray forması giymiş futbolcular bulunuyor. Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Caner Erkin, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Galatasaray'da oynamışlardı.
Bu isimlerin yanı sıra Garry Rodriguez, Tolga Ciğerci ve Mehmet Topal gibi isimler de Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Önümüzdeki dönemde Bruma'nın Fenerbahçe forması giyip giymeyeceği belli olacak.