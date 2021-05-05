Son dakika... Süper Lig'de 81 puanlı Beşiktaş'ın 5 puan arkasında olan Fenerbahçe, az da olsa ligi zirvede bitirme umudunu koruyor. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte çıkışa geçen ve oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Kanarya, yeni sezonun planlamasını da yapıyor. Yunan basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin listesinde Bruma da yer alıyor.